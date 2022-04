Meer onderzoek naar overname van Amsterdamse afvalverwerker

Het vergunningstelsel voor rondvaartboten in Amsterdam is niet onrechtmatig. De rechter heeft klagende reders met deze uitspraak in het ongelijk gesteld. De leefbaarheid in de hoofdstad geldt als een ‘dringende reden’ om het aantal rondvaarten aan banden te leggen. Om de groeiende drukte op de grachten tegen te gaan, kwam de gemeente Amsterdam vorig jaar met een... lees verder