Goed voorbeeld – Haarlem heft statiegeld op koffiebekers

In de gemeente Haarlem loopt een pilot met WeCup, een retoursysteem voor koffiebekers ’to go’. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan en zo wordt steeds minder (zwerf)afval verspreid.

Haarlem wil op deze manier ondernemers stimuleren om meer circulair te ondernemen en bij te dragen aan een circulaire stad. Sinds de zomer van 2021 zit er landelijk statiegeld op plastic flesjes, vanaf eind dit jaar geldt dit ook voor blikjes. En in Haarlem wordt dus sinds kort statiegeld op herbruikbare koffiebekers geheven.

Nederland behoort tot de top 5 van koffiedrinkende landen ter wereld. Kartonnen meeneembekers zorgen echter voor extra afval, belanden vaak in de natuur, en het recyclen ervan blijkt lastig in de praktijk. Het Haarlems initiatief voor herbruikbare statiegeldbekers moet hier een oplossing voor bieden.

Haarlems bakkie

Het initiatief voor de zogenoemde WeCup lag bij een Haarlemse horecaondernemer, die hiervoor steun vond bij de gemeente. Wie bij bepaalde horecazaken koffie koopt om mee te nemen, betaalt één euro statiegeld voor de duurzame beker. Dat statiegeld krijgt hij of zij terug bij inlevering. Bij het kopen van een nieuwe koffie, ruil je de vieze beker om voor een schone.

Duurzame bekers

Het systeem zou veel voordelen kennen: minder afval, minder zwerfvuil én hergebruik van materialen. In een gemeente met veel horecazaken is de beoogde milieuwinst bij de inzet van de WeCup fors. Er zijn nu 3500 van de duurzame bekers in omloop. Eén zo’n beker vervangt duizend kartonnen bekers. De beker is in Nederland geproduceerd, wat de milieubelasting door transport beperkt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wil Haarlem in 2040 een circulaire stad zijn. ‘Dat betekent dat we grondstoffen opnieuw gebruiken. Dit is een circulair systeem waarbij de bekers telkens opnieuw worden gebruikt. Zo stimuleren we ondernemers om meer circulair te ondernemen en bij te dragen aan een circulaire stad.’

Gemeente financiert

Haarlem ondersteunt het initiatief vanuit de koplopergroep Circulaire Restaurants en financiert het eerste jaar de deelname van de ondernemers. De financiële ondersteuning van de gemeente staat daarmee los van de korte pilotperiode van twee maanden. Na afloop van de pilot worden geleerde lessen gebundeld – en wordt er ingezet op het uitrollen van dit concept, zowel in Haarlem als in andere steden.

Deelnemende restaurants betalen 250 euro per jaar abonnementskosten, voor de organisatie en communicatie. Haarlem betaalt deze kosten het eerste jaar voor in ieder geval de eerste twintig restaurants die meedoen.

Deelname is op deze manier gratis, de bekers zijn immers de borg. Doordat restaurants geen papieren bekers meer hoeven in te kopen, besparen ze ook nog een beetje. ‘De gemeente steunt zo het initiatief, maar niet voor één individuele ondernemer. We maken het voor iedereen mogelijk om deel te nemen.’

Snel populair

Er zijn in Haarlem op dit moment vijftien deelnemende bedrijven. Sinds de lancering hebben acht nieuwe geïnteresseerde Haarlemse ondernemers zich gemeld. Die gaan mogelijk op korte termijn deelnemen, aldus de woordvoerder.

Het doel is veertig deelnemers in het derde kwartaal van 2022. Ook worden gesprekken gevoerd met Haarlemse ziekenhuizen, sportverenigingen en MAAK Haarlem, een centrum voor innovatieve maaktechnieken.

Landelijk uitrollen

Het idee is dat de meeneembekers in meer gemeenten zullen worden gebruikt. Als klanten de beker overal weer kunnen inleveren, zoals op stations, werkt het concept het beste. Ook de omliggende gemeenten Bloemendaal en Heemstede starten ermee.

In Zandvoort wordt de beker binnenkort gepresenteerd aan ondernemers. Amsterdam heeft ook interesse, evenals Den Haag, Rotterdam en Utrecht.