RvS verwerpt afwijzing wapenstok voor boa’s Haarlemmermeer

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming moet binnen 8 weken opnieuw een besluit nemen of alle boa’s in de gemeente Haarlemmermeer een wapenstok mogen dragen. De gemeente ging in hoger beroep tegen het besluit dat alleen buitengewoon opsporingsambtenaren op luchthaven Schiphol die mogen dragen, en kreeg gelijk.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Als proef mochten boa’s tussen 2012 en 2017 in de hele Haarlemmermeer een wapenstok dragen. Toen de gemeente dat wilde verlengen, wees de toenmalig minister van Rechtsbescherming Dekker die aanvraag af. Hij vond dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat het verlengen van de uitrusting van alle boa’s met een wapenstok noodzakelijk was.

Bezwaar en beroep

Haarlemmermeer maakte bezwaar tegen zijn uitspraak, maar Dekker verklaarde dat in april 2021 ongegrond. De gemeente was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Die behandelde de zaak op 18 april 2023.

‘Hij heeft onvoldoende gemotiveerd waarom daar geen reden voor was, ondanks dat het aantal geweldsincidenten in de gemeente is toegenomen,’ oordeelt de bestuursrechter daar nu over. Volgens de raad zijn de adviezen waarop de minister zijn besluit heeft gebaseerd niet duidelijk. ‘Omdat de redenering daarin onvoldoende begrijpelijk is.’

Nieuw besluit

De RvS verklaart het beroep van de gemeente daarom gegrond en vernietigt het besluit van de minister voor Rechtsbescherming uit 2021. De huidige minister Weerwind moet daarom binnen 8 weken een nieuw besluit nemen. Hij moet de gemeente horen voordat hij dat doet.

Aanvragen

Sinds vorig jaar kunnen gemeenten een aanvraag indienen bij de lokale driehoek als ze hun boa’s willen uitrusten met een wapenstok. De minister beslist vervolgens op basis van advies van deze driehoek van burgemeester, politie en justitie. Toch komt er nog weinig van terecht. Politie en justitie zouden gemeentelijke aanvragen dwarsbomen.

Haarlem

In buurgemeente Haarlem werd begin deze maand door de gemeenteraad ingestemd met de aanvraag van een wapenstok voor boa’s. Anders dan het college wilde in een ‘afgebakende versie’ waarvoor een motie werd aangenomen.

Burgemeester Wienen moet, voor hij de aanvraag doet, bij de de raad een voorstel indienen voor welke afgebakende groep boa’s, voor welke afgebakende handhavingsthema’s en -taken en voor een afgebakende periode van 2 jaar, hij dat wil doen. Waar mogelijk moet de inzet ook afgebakend worden tot gebieden waar cijfers uitwijzen dat boa’s vaker met geweld te maken krijgen.

Onwerkbaar

Volgens Wienen maakt de afbakening in boa’s, met bepaalde gebieden en thema’s wel en andere niet, het ‘tamelijk onwerkbaar om op die manier de wapenstok te gebruiken’. ‘Er is een heel zorgvuldig proces om te komen tot de aanvraag, waarin precies beschreven is van hoe de situatie is, wat de voorwaarden zijn, wanneer en hoe die eventueel gebruikt kan worden,’ licht hij in de raadsvergadering toe. ‘Daar hoort ook een evaluatie bij en onderzoek.’