‘Politie en justitie frustreren aanvragen wapenstokken’

Steeds meer gemeenten willen buitengewoon opsporingsambtenaren bewapenen, melden de vakbonden. Toch komt er nog weinig van terecht. Politie en justitie zouden gemeentelijke aanvragen dwarsbomen.

De Nederlandse BOA Bond en BOA-ACP hekelen de hindermachten die de wapenstok niet voor het eerst willen tegenhouden. ‘Politie en Openbaar Ministerie hebben slechts een adviesrol, maar misbruiken deze door nadere regels te stellen en gegevens te eisen van gemeenten voordat zij tot een advies kunnen komen.’ Als er al nadere regels nodig zijn, dan gaat de minister daarover, aldus de belangenbehartigers.

Listig spel

De tegenstanders van bewapening spelen een listig spel, zo leest de verklaring verder: ‘De gegevens die ze eisen zijn gezien de nieuwe criteria volstrekt overbodig en leveren enorme bureaucratie op. Gemeenten worden door hen ontmoedigd een aanvraag te doen.’

Kortste eind

De bonden dichten gemeenten graag ruime bevoegdheden toe over geweldsmiddelen voor boa’s, maar de gemeente heeft formeel niet de beslissende stem. De burgemeester dient de aanvraag voor geweldsmiddelen in bij de minister, die laatste gaat erover. Over deze aanvraag vindt bovendien vooraf overleg plaats binnen de ‘driehoek’ van burgemeester, politie en OM. De klacht van de bonden wijst erop dat de burgemeester in dit overleg geregeld aan het kortste eind trekt.

Pijlen op gemeenten

Afgelopen augustus richtten de pijlen van de bonden zich opvallend genoeg nog op gemeenten. Die gaven geen uitvoering aan het beleid dat minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid kort daarvoor bekend had gemaakt, zo luidde het bezwaar.

De minister presenteerde de wapenstok inderdaad nadrukkelijk als een verantwoordelijkheid van gemeenten. ‘De boa mag van de werkgever verwachten dat hij of zij goed geëquipeerd de straat op gaat,’ schreef ze in de boa-beleidsagenda.

Lokale situatie

Concrete aanleiding voor de laatste commotie is een inventarisatie van het ANP. Het persbureau vroeg waar de wapenstok blijft en brengt als nieuws dat de meeste grote gemeenten er ‘niet of nog niet’ aan willen beginnen. De bonden daarentegen zien het glas bij deze gemeenten half vol inmiddels, en concluderen dat de meerderheid ‘een aanvraag voor de wapenstok overweegt of heeft gedaan’.

Niettemin rapporteren slechts 6 van de 32 gemeenten dat boa’s al een wapenstok hebben of er een zullen krijgen: Breda, Ede, Den Bosch, Zoetermeer, Alkmaar en Haarlemmermeer. De bonden tellen daar 11 twijfelgevallen bij op, zo komen ze tot de meerderheid van 17 gemeenten waar het er gunstig uit zou zien. Twijfelgemeenten zijn onder meer Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Maastricht, Leiden, Delft en Arnhem.