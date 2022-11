Landelijk lachgasverbod gaat in op 1 januari

Op 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet en is het landelijk verbod een feit. Hiermee wordt het onder andere verboden om lachgas in bezit te hebben of te verkopen. Gemeenten vragen al jaren om een landelijk verbod. Het doel van het kabinet is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken.

Al in 2019 kwamen toenmalig staatssecretaris Blokhuis van Volkgezondheid en minister Grapperhaus van Veiligheid met het voorstel om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. In juni 2020 ging het wetsvoorstel in consultatie. Coalitiepartners VVD en vooral D66 hadden hun reserves daarbij, waardoor een landelijk verbod ver weg leek.

Tientallen gemeenten namen al maatregelen om het gebruik van lachgas in te dammen, meestal met een verbod in de de Algemene plaatselijke verordening (APV) om lachgas in de openbare ruimte te gebruiken. Sinds juli 2021 kunnen gemeenten lachgas aanpakken met boetes voor ‘openlijk drugsgebruik’.

Grote risico’s

In juli van dit jaar wilde de Raad van State (RvS) meer toelichting bij het wetsvoorstel. Waarom is een combinatie van minder ingrijpende maatregelen zoals preventie, voorlichting en monitoring, op dit moment niet genoeg om het gebruik en aanbod van lachgas te beperken?

Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen. De RvS vroeg zich af of het onderscheid duidelijk genoeg is en adviseerde dit apart in een regeling bij wet meer af te bakenen.

Zo snel mogelijk

Dat betekent een nieuwe wetgevingsprocedure die veel tijd in beslag zal nemen, aldus het kabinet. ‘Vanwege de grote risico’s van lachgasgebruik en de noodzaak van het verbod, is het juist belangrijk om het lachgasverbod zo snel mogelijk in werking te laten treden.’ Ook vindt het kabinet dat duidelijk is omschreven in welke gevallen gebruik van lachgas wel toegestaan is en in welke gevallen niet. Het advies van de RvS is dus niet overgenomen.

‘Het recreatief gebruik van lachgas leidt tot enorme gezondheidsrisico’s,’ aldus huidig staatssecretaris van Volksgezondheid Van Ooijen. ‘Daarnaast is de veiligheid van ook niet-gebruikers in het geding. Ik ben blij dat we dit verbod vanaf 1 januari 2023 in werking kunnen laten treden.’

Handhaving gemeente

Na de inwerkingtreding van dit besluit is een gemeentelijk verbod dat zich specifiek richt op de verkoop van lachgas niet meer geldig. Verder heeft plaatsing van lachgas op lijst II bij de Opiumwet geen gevolgen voor bestaande gemeentelijke bevoegdheden. Bijvoorbeeld bij handhaving op grond van een ventverbod of de algemene voorschriften ter voorkoming van overlast, gevaar of schade.

Het opleggen van een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling van overtreding van het lokale verbod blijft mogelijk. Lokale verordeningen die het gebruik van bepaalde vormen van drugs verbieden vullen de Opiumwet aan. ‘Afhankelijk van de exacte formulering zal een dergelijk verbod ook het gebruik van lachgas kunnen bestrijken,’ staat in de conceptregeling.

Lokale driehoek

De strafbaarheid op grond van andere wetten blijft gelijk. Dit gaat om de handhaving van de meeste gemeentelijke APV’s, door de daartoe aangewezen handhavers. Handhaving van de openbare orde zal inzet van de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie vergen en in de lokale driehoek moeten worden besproken, volgens het kabinet.

Door de aanpassing van de Opiumwet is de burgemeester wel bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang, bijvoorbeeld als in woningen of lokalen lachgas wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is.

Handhaving politie

Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid helpt het lachgasverbod de politie ‘enorm’ in de handhaving. ‘Met het verbod wordt het lachgas bij je hebben – het bezit – op zichzelf al strafbaar. Hierdoor kan de politie eerder optreden. Nu is dat pas mogelijk op het moment dat iemand lachgas gebruikt en zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer.’

Niet per 1 januari

De politie is voorstander van het verbod. ‘Want het biedt de collega’s meer handvatten om ertegen op te treden,’ aldus Willem Woelders, portefeuillehouder drugs. ‘Op dit moment kan dat alleen in de gemeentes die lachgas in de APV strafbaar hebben gesteld.’

Voordat de politie kan handhaven moet er nog wel wat water door de zee. ‘We kunnen op 1 januari nog niet starten met de handhaving’, zegt Woelders. ‘Daarvoor moet er nog te veel geregeld worden.’