Meer dan de helft van de gemeenten voerde al een eigen lachgasverbod in. Het uitblijven van een landelijk verbod is voor veel gemeenten reden om dit zelf te regelen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Dit meldt de NOS na inventarisatie. Het landelijke verbod zou begin dit jaar ingaan, maar die datum bleek niet haalbaar volgens staatssecretaris Blokhuis. Verschillende gemeenten lijken niet te willen wachten op invoering daarvan. Tot nu toe blijken 184 van de 352 gemeenten namelijk al een vorm van een lachgasverbod te hebben.

Het verbieden van de verkoop én het gebruik van lachgas leeft al een tijd in veel gemeenten. In februari vorig jaar telde Gemeente.nu al rond rond de zeventig gemeenten met een verordening of beleidsregel om lachgas aan te pakken. Met andere woorden, een lappendeken van steeds strenger beleid.

Steeds meer gemeenten namen al maatregelen om het gebruik van lachgas in te dammen. Inmiddels ligt dit aantal een jaar later dus nog hoger.

Verschillen lachgasverbod

Volgens de NOS verbiedt het grootse gedeelte, 106 gemeenten, het gebruik van lachgas volledig binnen een aantal aangewezen gebieden in de gemeente en in de rest van de wijken wanneer er sprake is van overlast. Zo’n 67 andere gemeenten gebruiken een gemeentelijk verbod als er sprake is van overlast. De overige elf gemeenten gaan nog verder: zij verbieden gebruik onvoorwaardelijk in de hele gemeente.

Volgens het nieuwsmedium blijven gemeenten hun al geldende verbodsgebied daarbij ook regelmatig uitbreiden. Zo besloot de gemeente Utrecht in januari nog om vier wijken toe te voegen aan het lachgasverbod waardoor het in bezit hebben en gebruiken van lachgas verboden is. En er komen nog steeds nieuwe gemeenten bij die een verbod toevoegen aan hun APV, zoals Leeuwarden.

In Arnhem is er trouwens sprake van een totaalverbod op de verkoop van lachgas via de Wet milieubeheer. Als het eerder aangekondigde lachgasverbod wordt doorgezet, moeten lokale verkoopverboden mogelijk op de schop, maar niet de Arnhemse aanpak, zo verwachtte burgemeester Marcouch afgelopen zomer.

Verbod op lachgas

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid kondigde in december 2019 aan dat er werd gewerkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. De aanleiding was een advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs dat oordeelde dat de gezondheidsrisico’s behoorlijk groot zijn.

Blokhuis plaatst het middel op lijst II van de Opiumwet. De streefdatum voor het verbod was 1 januari 2021. Volgens de NOS laat het ministerie van VWS weten dat het ernaar streeft om het verbod zo snel mogelijk in werking te laten treden.