Arnhem verwelkomt lachgasverbod als aanvulling lokaal beleid

Het kabinet wil het eerder aangekondigde lachgasverbod doorzetten, ondanks verdeeldheid hierover tussen de coalitiefracties. Lokale verkoopverboden moeten mogelijk op de schop, maar niet de Arnhemse aanpak, verwacht burgemeester Marcouch.

ChristenUnie-staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deed vrijdag een nieuwe zet richting het vorig jaar aangekondigde verbod. Lachgas komt op lijst II van de Opiumwet: dat was reeds gemeld, en is nu uitgewerkt.

De uitbreiding van de lijst gebeurt via een algemene maatregel van bestuur. Blokhuis heeft een ontwerp daarvan vrijdag gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Komende maand kan iedereen hierop reageren. Het ‘streven’ is het verbod op 1 januari 2021 in werking te laten treden.

Marcouch: ‘versterking’

PvdA-burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, bekend om zijn ‘algemene lachgasverbod’, juicht het besluit toe. ‘Dit zal zorgen voor een versterking van de handhaving, omdat de politie straks ook strafrechtelijk kan optreden,’ zegt hij. ‘Dat is belangrijk, want niet iedereen heeft door dat die grappige, kleurige ballonnetjes drugs bevatten. En dus eigenlijk helemaal niet om te lachen zijn.’

Het besluit maakt duidelijk dat sommige van de lokale verboden straks moeten wijken voor de landelijke bepaling. Er mag namelijk geen lokaal ‘duplicaat’ van de regels zijn. Dit betekent dat sec een verbod op de verkoop straks niet meer kan in de plaatselijke regels. Een verbod gekoppeld aan bijvoorbeeld overlast, blijft wél mogelijk.

Voor de Arnhemse aanpak zal dit geen gevolgen hebben, verwacht Marcouch: ‘Wij pakken nu de verkoop aan op basis van de Wet milieubeheer. Die is daarvoor geschikt, denken wij, en deze wet blijft natuurlijk gewoon bestaan naast de uitbreiding van de Opiumwet. Er is nog wel een zaak onder de rechter, maar we vertrouwen erop dat we die zullen winnen.’

Bezit versus gebruik

Het lachgasverbod betreft niet het gebruik, waar eerst sprake van leek te zijn. Juist het gebruik is in veel gemeentelijke regels al aan banden gelegd. Die restricties kunnen voor de gehele openbare ruimte of binnen bepaalde gebieden gelden. Blokhuis plaatst het genotmiddel op de lijst waar ook de bekende softdrugs staan. Bezit en handel van lachgas voor recreatief gebruik, worden zo strafbaar.

Dit zou ook de handhaving in het verkeer kunnen helpen. Gebruik van lachgas achter het stuur is al verboden, maar dat is niet zo eenvoudig op te sporen. Ondanks tal van incidenten in het verkeer, is het momenteel niet verboden lachgasampullen te vervoeren.

Anders dan bij hasj en wiet, is het niet de bedoeling dat lachgas een gedoogstatus krijgt. Het idee is juist het aanbod en daarmee het gebruik onder jongeren terug te dringen. In veel gemeenten is het al lang oorlog tegen lachgas. Lokale bestuurders spraken daarom eerder hun steun uit voor de maatregel.

In de Tweede Kamer is er echter weerstand tegen de maatregel, vooral coalitiepartner D66 plaatst vraagtekens bij de zin van een verbod.