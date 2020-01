Veilig en zonder schaamte, met D66 aan het lachgas?

‘Iedere jongere moet veilig en zonder schaamte drugs kunnen gebruiken.’ De D66-boodschap voor een liberaler drugsbeleid werd deze week verguisd, maar werpt een relevante vraag op: is repressie van lachgas wel de juiste weg voor gemeenten?

De lokale uitwerking van het D66-drugsprogramma zal waarschijnlijk nog meer hersenkrakers opleveren. Even gechargeerd: waar komen precies die gebruikersruimtes voor jongeren, mag dat wel zo dichtbij een school, doen we trouwens ook iets voor kids onder de 12 jaar? En o ja, iemand nog een idee voor de workshop #ikmaakmedrug?

D66 is keihard aangevallen op haar drugsmanifest, dat naïef, wereldvreemd en nogal zorgwekkend zou zijn. Twitter zegt alles.

Vind jij net als Jonge Democraten-voorzitter @AnnabelBroer dat iedere jongere zonder schuldgevoel veilig drugs moet kunnen gebruiken? Kies voor veiligheid en gezondheid 👇https://t.co/qTaEomjiIw#ikmaakmedrug pic.twitter.com/Ffv42TpQpL — D66 (@D66) January 20, 2020

De aanpak van lachgas bestaat nu meer uit opjagen in plaats van een veilige plek bieden aan jongeren. Zeker de regeringspartijen met een ‘C’ in de naam zullen volhouden dat jongeren beter kunnen gaan sporten dan drugs gebruiken. Maar niet iedereen luistert daarnaar, leert de ervaring. Het beleid rond cannabis houdt hiermee rekening, om niet onnodig te criminaliseren met de extra risico’s die dat oplevert voor (jonge) mensen.

Die ‘vriendelijkheid’ lijkt voor lachgas grotendeels voorbij. Zo besloot het kabinet afgelopen december het gebruik van het middel strafbaar te stellen, een uitzonderlijke stap binnen de Opiumwet. De gevaren voor de volksgezondheid zouden de doorslag hebben gegeven. Gemeenten hadden eerder aangedrongen op het verbod, vooral vanwege de overlast in de openbare ruimte.

Failliete softdrugsbeleid

Op de achtergrond speelt dat het huidige softdrugsbeleid al lang als ‘failliet’ wordt gezien. Al decennia wordt het paard achter de wagen gespannen. De softdrugswinkel mag open, maar de handelswaren, hasj en wiet, mogen er via de ‘achterdeur’ niet in. Onbegrijpelijk, maar politiek zit de kwestie volledig vast. Voorstanders van verandering, waaronder D66, kregen als laatste zoethouder het wietexperiment met legale ‘staatswiet’. Het opstarttraject daarvan neemt de hele huidige kabinetsperiode in beslag.

CDA’er Dries van Agt meende het in de jaren 70 aardig voor elkaar te hebben. De decriminalisering van het bezit van softdrugs zou de eerste stap op weg naar legalisering worden. Het probleem met de bevoorrading doorzag hij meteen al, zegt hij jaren later in gesprek met NRC over het gedoogbeleid. Zijn opvolgers zouden de klus wel afmaken, veronderstelde hij. Een ‘horreur’, noemt hij achteraf de uitkomst.

Flinke ondermijningsmacht

De wettelijke status maakt nogal een verschil, bijvoorbeeld voor het ondermijningsbeeld van Nederland. Streep de illegale hennepteelt weg, en je houdt vooral nog illegale XTC-productie over. Beide vormen een miljardenindustrie en doen in omvang niet onder voor de topbedrijven van ons land. Er is dus een flinke ondermijningsmacht georganiseerd, kan je ook zeggen.

Die opbrengsten uit illegale activiteiten worden vaak gezien als ontwrichtend – misschien wel meer dan de drugs op zich. Vooral cannabis maar ook XTC is nochtans redelijk wijdverspreid in Nederland, met de bekende volksgezondheidsrisico’s van dien. Het gebruik ervan geldt vooral in stedelijke milieus als aanvaard. Bestuurders beklagen zich geregeld over die acceptatie, met name van de pillen die naar de letter van de wet harddrugs zijn. Iets dubbels heeft dat soms wel, bijvoorbeeld als ondertussen feesten worden toegelaten waarbij drugsgebruik tot de tradities behoort.

Lachgas boven cocaïne

In diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, is ook cocaïnegebruik méér dan een randverschijnsel. Maar uit de cijfers blijkt: aan het bekende witte poeder hebben minder mensen geroken dan aan lachgas, wat de immense hype daarvan onder jongeren bevestigt. Lachgas houdt daardoor als geen ander de gemoederen bezig momenteel. Veel gemeenten waren al voor de aangekondigde strafbaarstelling volledig klaar met het spul en hebben het gebruik ervan lokaal verboden.

Op zich is dit een logische reactie van bestuurders die zich zorgen maken om de jeugd en om overlast. De verbijsterend snelle opkomst vraagt daarbij wel om meer inzicht: wát is hier nu aan hand? Waarom hangen die kinderen aan dat lachgas – dat hadden wij toch ook niet nodig?

Na het alcoholverbod

Om te beginnen wisten we vroeger niet dat je van slagroompatronen high kon worden. Misschien maar beter ook. Maar belangrijker is dat de jeugd tot 2014 bij de biertap mocht aansluiten. Het gebruik van lachgas is daarna omhooggeschoten. Is hier alleen sprake van een correlatie of toch van causaliteit? Het ligt voor de hand dat het alcoholverbod een soort geestverruimende zoektocht op gang heeft gebracht. Misschien hebben sommigen toen naast lachgas ook de handelsgeest geïnhaleerd, en is het balletje gaan rollen.

Doen we nog een stap terug en zoomen we in op de Verenigde Staten. Daar speelt pas ‘horreur’ sinds een aantal jaren, namelijk de ‘opiaten-crisis’ die honderdduizenden levens heeft geëist. Het begon allemaal met overmatig voorschrijven van pijnstillers door artsen, maar inmiddels komen veel van de gesynthetiseerde opiaten zoals fentanyl uit China.

Chinese proefkonijnen?

Niemand wil een ramp zoals in de VS meemaken, maar zijn we dan ook bereid om een beetje op te letten? Ondertussen strooit China z’n poeders en pillen namelijk ook vrolijk over Europa uit, inclusief Nederland. Deze ‘designerdrugs’ zijn vrij verhandelbaar, want het zijn nieuwe substanties die nog niet voorkomen op de opiumlijst.

De opiaten die dood en verderf zaaien in de VS zitten daar gelukkig niet bij, maar toch. Het spul is legaal, grotendeels onbekend en binnen handbereik voor jongeren die we – voor hun gezondheid! – weghouden van de alcohol en nu weer van dat malle lachgas.

Dus, voor we onze jeugd als proefkonijn blootstellen aan zooi uit een land met een dubieus regime, moeten we misschien tóch een keer luisteren naar het verhaal over lachgas volgens D66. Als dat er is. Of eens praten met de jongeren zelf natuurlijk.