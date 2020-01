ChristenUnie: stap voor stap naar drugsvrije samenleving

Nederland moet drugsvrij worden, vindt de ChristenUnie en kondigt daarvoor een stappenplan aan. De kleinste regeringspartij gaat daarmee precies de andere kant op als coalitiepartner D66.

De ‘war on drugs’ is geen heilloze weg gebleken, zoals D66 betoogt, maar nooit serieus geprobeerd, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf. Er moet harder op drugscriminelen worden gejaagd en de straffen moeten omhoog, vindt ze. ‘Jarenlang faciliteerden we onder het credo “het moet gewoon kunnen” de pretgebruiker, maar lieten we de probleemgebruiker aan zijn lot over.’

Stappenplan

De ChristenUnie komt in de zomer met een stappenplan. Eerst wil zij werk maken van goede hulpverlening voor verslaafden en meer aandacht voor ontmoediging van drugsgebruik. Uiteindelijk moet het moeilijker worden om aan drugs te komen. Zo zou Nederland, ‘na rookvrij en alcoholvrij, ook drugsvrij moeten worden’.

Splijtzwam

Maar een harde hand is niet genoeg, denkt Van der Graaf. Nederlanders moeten niet langer hun schouders ophalen over drugsgebruik en dat vergoelijken. Het slikken van een pilletje op een festival moet niet langer gelden als normaal, zegt het CU-Kamerlid in Trouw. Daarom moeten gebruikers hun drugs bijvoorbeeld niet langer kunnen testen op festivals.

Het drugsbeleid is een splijtzwam binnen de regeringscoalitie. Het kabinet werkt aan de proef met gereguleerde bevoorrading van coffeeshops, een grote wens van D66. CU en CDA gunden dat de sociaal-liberalen slechts met frisse tegenzin.