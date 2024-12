Amsterdam erkent energiegemeenschappen

Amsterdam is naar eigen zeggen de eerste gemeente in Nederland die energiegemeenschappen erkent als serieuze overlegpartner. ‘Het college gaat energiegemeenschappen van Amsterdammers een volwaardige positie in de energietransitie geven naast bedrijven en overheid.’

Om burgerparticipatie in hernieuwbare energie te stimuleren heeft de EU het concept ‘energiegemeenschappen’ geïntroduceerd in de Brusselse energiewetgeving. In Nederland wordt dit begrip nationaal overgenomen in de nieuwe Energiewet, waar de Eerste Kamer deze week groen licht aan gaf.

Voor buurt of leden

Energiegemeenschappen draaien om samenwerking tussen burgers, al dan niet met deelname van lokale overheden, legt Amsterdam uit. ‘Ze zijn gebaseerd op vrijwillige en open deelname, democratisch en gericht op het bieden van duurzaamheids-, economische of sociale gemeenschapsvoordelen aan haar leden of aan de buurt waar ze opereren.’

Energiegemeenschappen krijgen met dit besluit een ‘vaste positie in de energietransitie van Amsterdam’, als zelfstandige partij naast markt en overheid. ‘Bewoners kunnen samen duurzame projecten bedenken, opzetten en beheren. Ze worden zo minder afhankelijk van marktpartijen.’ De deelnemers staan zelf aan het roer en bepalen hoe de energie wordt opgewekt en gebruikt. ‘Ook kunnen zij erop toezien dat de opbrengsten van projecten weer ten goede komen aan de Amsterdamse gemeenschap.’

Meedenken en ruimte geven

Dirk de Jager, wethouder duurzaamheid in de hoofdstad: ‘We hebben heel stevige duurzaamheidsambities. Die maken we alleen maar waar als iedereen meedoet. Hand in hand met de gemeente. We laten hiermee zien dat als onze inwoners als energiegemeenschap mee willen doen aan de energietransitie, wij als gemeente Amsterdam naast hen staan, meedenken en de ruimte geven voor het slagen van zulke initiatieven.’

Bewoner Saskia Müller van zonne- en windenergiegemeenschap Amsterdam Energie onderschrijft de boodschap van de wethouder: ‘Amsterdam zegt als eerste gemeente: en nú volwaardig vooruit. We zorgen als burgers voor een groot netwerk van 100% groene, Nederlandse energie, tegen concurrerende tarieven. Dat kan nu verder groeien.’