Bijna half miljoen woningen isoleren via lokale aanpak

Alle gemeenten, op twee na, deden een aanvraag voor de tweede ronde van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Dit jaar is hier bijna 674 miljoen euro mee gemoeid en kunnen er 280.000 woningen worden geïsoleerd. Met de eerste ronde erbij vroegen gemeenten voor meer dan 490.000 woningen subsidie aan.

Opgeteld bij de eerste ronde van vorig jaar, deden gemeenten nu voor meer dan 490.000 woningen een aanvraag om huishoudens te helpen met isoleren. In de eerste ronde zijn nu 8.000 woningen geïsoleerd, maar dit aantal loopt snel op. Volgend jaar staat er nog een derde ronde op de planning. Door de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma moeten er in 2030 in totaal 750.000 woningen zijn verbeterd.

Aanpak voor slechte isolatie

De lokale aanpak richt zich op woningen van eigenaar-bewoners en VvE’s die dit het hardst nodig hebben: slecht geïsoleerde woningen en woningen met een lage WOZ-waarde. De bewoners en verenigingen kunnen begeleiding en extra financiële ondersteuning krijgen, boven op landelijk beschikbare subsidies.

Daling CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van woningen en gebouwen daalde dankzij onder andere deze maatregelen flink. Tussen 2021 en 2023 daalde de uitstoot van de gebouwde omgeving van 24,5 naar 17,3 megaton CO2, zo bleek onlangs uit de Klimaat- en Energieverkenning. Volgens het Klimaatakkoord moet dit in 2030 verder dalen tot 13,2 megaton. Ter vergelijking: dit is een daling van 55 procent ten opzichte van 1990, toen de gebouwde omgeving nog 30 megaton CO2 uitstootte.

Meer aanvragen bij warmtefonds

Steeds meer woningeigenaren met een laag of middeninkomen vragen een lening aan bij het Nationaal Warmtefonds. In 2023 sloten 18.929 eigenaren een lening bij het fonds af. Dit is een stijging van 70 procent ten opzichte van 2022. Van deze mensen had ongeveer de helft een laag of middeninkomen, terwijl deze inkomensgroepen in de jaren daarvoor het Warmtefonds nagenoeg niet gebruikten.

Stijging gebruik ISDE

Bij het gebruik van de Investeringssubsidie voor Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een stijging te zien in het gebruik door alle inkomensgroepen. Ook bij woningeigenaren met een laag of middeninkomen. In 2023 zijn bijna 3 keer zoveel subsidies verstrekt aan woningeigenaren dan 1 jaar eerder. Hiermee werden 231.000 woningen verduurzaamd, tegen 81.000 in 2022.