Remkes: eerste resultaten van hardere aanpak ondermijning

De regio Den Haag boekt de eerste resultaten sinds de verstevigde aanpak van ondermijning. Dat meldt burgemeester Remkes aan de gemeenteraad, het Openbaar Ministerie maakte details bekend over drugsvondsten en aanhoudingen in een onderzoek.

De fiscale opsporingsdienst FIOD en politie hebben vorige week ‘in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld’ in Den Haag en omgeving. Daarbij zijn wapens, henneptoppen en ‘kilo’s drugs’ in beslag genomen, naast auto’s, horloges en andere ‘vermogensbestanddelen’.

Bijstand van Defensie

Twee personen liepen tegen de lamp omdat hun uitgaven volgens de FIOD niet pasten bij het officieel opgegeven vermogen. De gemeente Westland werkte samen met Den Haag, net als de douane. Een team van Defensie, gespecialiseerd in moeilijk toegankelijke en gevaarlijke ruimtes, verleende eveneens bijstand. Het OM doet geen mededelingen over mogelijke bestuurlijke of ambtelijke connecties.

‘Resultaten worden zichtbaar’

Burgemeester Remkes, die integriteit tot speerpunt van zijn beleid maakte, rapporteert vandaag aan de raad over de aanpak van ondermijning. Daartoe behoort het jaarverslag van het RIEC (Regionaal Expertise- en Inlichtingen Centrum). Investeringen beginnen te lonen, schrijft Remkes: ‘De samenwerkingsstructuren zijn doorontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking van de samenwerking worden zichtbaar.’

Corruptieonderzoek loopt nog

Remkes kwam schoon schip maken nadat wethouder Richard de Mos (economie) samen met een partijgenoot, de wethouder van financiën, voorwerp werd van een corruptieonderzoek. Dat onderzoek loopt nog steeds, over een einddatum is niets bekend. Beide verdachten ontkennen strafbaar te hebben gehandeld. Ze traden af, maar De Mos keerde al snel terug als raadslid voor de lokale partij Hart voor Den Haag / Groep de Mos.

Rol bestuur in ondermijning

Remkes liet eerder weten dat de gemeente zelf niet buiten beeld kan blijven. ‘Wanneer we als gemeente aan de slag gaan met de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, dient ons eigen huis ook op orde te zijn,’ schreef hij in december. De stad zou hierbij steken laten vallen. In maart bevestigde Remkes dat beïnvloeding van de lokale politiek en ambtenarij ook bekeken worden bij de ondermijningsaanpak.

Vergunningen en horeca

Vastgoed, vaak in combinatie met horeca, zou een geliefde dekmantel zijn voor criminelen. Dat onderstreept het nieuwste RIEC-verslag nog eens. Deze site berichtte eerder over schimmige nachtvergunningen die Den Haag al jaren regelt. Nachtvergunningen voor zalencentra brachten het strafrechtelijke onderzoek naar verluidt aan het rollen. Daarbij lijken ook banden met de (illegale) gokwereld te spelen.

Verkrijgen van vergunningen

De politie vermeldt in haar eigen berichtgeving dat ‘het verkrijgen van vergunningen’ een bekende bestemming is voor crimineel vermogen, maar niet dat daarvoor aanwijzingen zijn in deze zaak. De politie rept daarbij vrijdag nog van negen aanhoudingen, in plaats van vijf.