Extra steun in aanpak jeugdcriminaliteit

In de aankomende 3 jaar krijgen 20 gemeenten geld om de jeugdcriminaliteit terug te dringen. Deze gemeenten maken dit voorjaar een plan van aanpak, waarmee ze 500.000 euro per jaar voor de uitvoering kunnen krijgen.

Eerder kregen 27 andere gemeenten al structureel geld, voor een gerichte aanpak in buurten. Het gaat om plekken waar leefbaarheid onder druk staat en de risico’s groot zijn dat jeugdige inwoners in de criminaliteit belanden. Er zijn nu 20 aanvullende gemeenten gevraagd een plan van aanpak te maken ‘voor de urgente en relatief ernstige problematiek die ze kennen met jongeren in de criminaliteit.’

Zicht op specifieke problematiek

Dat schrijven demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid en demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een kamerbrief. ‘Ook andere (kleinere) gemeenten (in de regio) hebben te maken met problematiek van relatief grote omvang en liften niet vanzelfsprekend mee op de investeringen en ontwikkelingen in centrumgemeenten. Om ook hier het verschil te kunnen maken, is het noodzakelijk goed zicht te krijgen op de specifieke problematiek en doelgroep om voortijdig en gericht te kunnen ingrijpen met kansrijke en bewezen effectieve interventies. Daarom zien we aanleiding om in 20 andere gemeenten een incidentele impuls te geven aan de lokale preventieaanpak.’

Lokale preventieaanpak

Het gaat om de gemeenten Almelo, Bergen op Zoom, Brunssum, Den Helder, Diemen, Gouda, Haarlem, Hoorn, Kerkrade, Leiden, Middelburg, Nissewaard, Oosterhout, Rijswijk, Roermond, Venray, Vlissingen, Zoetermeer, Zutphen en Zwolle. De 20 gemeenten kunnen gebruikmaken van de opgedane lessen door de 27 eerdere gemeenten. Op basis van het plan dat ze voorleggen kunnen de deelnemende gemeenten 500.00 euro per jaar krijgen voor een periode van 3 jaar. ‘Hiermee krijgen ze de mogelijkheid om (meer) focus aan te brengen en impact te maken in de lokale preventieaanpak en deze na afloop van deze periode te borgen en door te zetten.’ Gemeenten kunnen naar verwachting voor de zomer beginnen met de uitvoering van de plannen.

‘Zorgelijke ontwikkelingen’

De ministers willen met de brede, lerende aanpak Preventie met Gezag voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in aanraking met criminaliteit komen en zorgen dat ze hierin niet afglijden. Hoewel er gemiddeld genomen in de afgelopen 20 jaar sprake is van een afname in de jeugdcriminaliteit, zijn er flinke verschillen landelijk en ‘zorgelijke ontwikkelingen te zien in wijken waar jongeren ernstige feiten zoals wapen-, drugs- en geweldsdelicten plegen,’ aldus de ministers. Daarom wordt er nu op de plekken geïnvesteerd waar dit het hardst nodig is.

Verankeren in structurele aanpak

Een gestelde voorwaarde vanuit Preventie met Gezag is dat de aanpak, inclusief de werkwijze en interventies, wordt verankerd in een structurele gemeentelijke aanpak. ‘De incidentele ondersteuning vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarmee bedoeld als vliegwiel voor nadere vervolgkeuzes binnen de gemeenten na afloop van 3 jaar.’ Gemeenten worden hierom tussentijds gevraagd naar een toelichting op het bredere lokale beleid, hoe de werkwijze en activiteiten hierin passen en na 2027 worden voortgezet, aldus de ministers in hun brief. ‘Hiermee wordt met deze aanpak bijgedragen aan een duurzame aanpak van (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit. ‘