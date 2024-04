Maximum capaciteit Ter Apel een maand lang overschreden

Foto: ANP JILMER POSTMA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat in de nacht van 8 april 2163 mensen overnachtten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat betekent dat er nu een maand lang te veel asielzoekers sliepen. En de prognoses laten zien dat de situatie niet snel zal verbeteren.

Sinds 9 maart verbleven elke nacht meer dan het maximum van 2000 asielzoekers in Ter Apel, omdat het COA hen niet kon doorplaatsen naar andere plekken in het land. Sinds 22 februari geldt een dwangsom van 15.000 euro voor elke dag dat er te veel mensen overnachten. Het boetebedrag dat het COA aan de gemeente Westerwolde moet betalen passeert nu een half miljoen euro en kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Nachtopvang

De nachtopvang in 2e Exloërmond gaat sluiten. Vanaf komende nacht wordt uitgeweken naar Zuidwolde, op zo’n 45 minuten rijden van Ter Apel. Asielzoekers worden daar de komende 2 maanden ’s avonds naartoe gebracht, krijgen er eten en een bed en gaan dan voor het vervolg van hun procedure in de ochtend terug naar Ter Apel. Het is de derde nachtopvanglocatie. In december en januari gingen mensen op en neer naar Stadskanaal.

Vorige week bracht het COA 125 mensen naar een hal in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar worden ook mensen uit Oekraïne op kampeerbedjes opgevangen. Voor hen allen wordt vanuit daar een plek in een andere gemeente gezocht.

Prognose

De meest recente prognose van de hoeveelheid asielzoekers die naar verwachting naar Nederland komen, ‘stelt het COA en betrokken partijen voor een enorme groeiopgave,’ aldus het COA afgelopen vrijdag in een reactie. Op 1 januari 2026 zijn er mogelijk 133.500 opvangplekken nodig, zo staat in de raming die demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) naar de Tweede Kamer stuurde. Naar aanleiding daarvan blikt het COA vooruit op de bezetting en benodigde capaciteit voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Noodopvanglocaties dicht

Ondertussen gaan ook steeds noodopvanglocaties dicht, zoals onlangs nog een andere hele grote bij Walibi in Biddinghuizen. Nijmegen waarschuwde vorige week per brief dat de noodopvang voor 1200 asielzoekers in die stad echt per 1 mei leeg moet zijn. Er verblijven op dit moment nog zo’n 850 vluchtelingen, aldus een woordvoerder van het COA. Verplaatsen is een groot probleem, omdat er structureel te weinig opvangplaatsen in het land zijn.

Als het COA er niet op tijd in slaagt, zal Nijmegen de kosten van uitstel op de organisatie gaan verhalen. De gemeente schat die kosten op 60.000 tot 70.000 euro per week. Het COA kreeg al tweemaal toestemming om de locatie langer open te houden dan in eerste instantie was afgesproken ‘onder grote druk van de landelijke problemen in de opvangketen’.

Langer open

De noodopvang in de marinekazerne in Vlissingen blijft tot en met 2027 open. Op de Zeeuwse locatie is plek voor 575 asielzoekers. De gemeente meldt dat zij met de verlenging van de noodopvang zowel voldoet aan de regiodeal van de Zeeuwse asielketen, als aan de 204 bedden die nodig zijn volgens de spreidingswet.