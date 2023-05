Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit geïntensiveerd

Het kabinet wil meer gemeenten betrekken bij de preventieve gebiedsgerichte aanpak voor het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Het aantal gemeenten dat meedoet wordt uitgebreid van 15 naar 27. Ze investeren met het beschikbare geld in het vroeg signaleren van problemen en voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Wat gebeurt er zoal?

Dit schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in een kamerbrief over de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De aanpak ‘Preventie met Gezag’ moet voorkomen dat jongeren uitgroeien tot grote criminelen. Yeşilgöz investeert samen met minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een brede aanpak. Hiervoor is 143 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gebiedsgerichte aanpak

In de gebiedsgerichte aanpak in kwetsbare wijken werken gemeenten samen met veel verschillende partijen. Denk aan politie, het Openbaar Ministerie (OM), Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Stichting Halt, Zorg- en Veiligheidshuizen, leraren op scholen, jongerenwerk, jeugdzorg, lokale ondernemers en werkgevers.

Van 15 naar 27 gemeenten

Vorig jaar startte de eerste vijftien gemeenten met de preventieve aanpak. Er wordt van geleerd en constant bekeken wat wel en wat niet werkt. Door de uitbreiding van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, om het toekomstperspectief van bewoners in kwetsbare wijken te verbeteren, komen er dit jaar nog vier gemeenten bij.

Daarnaast heeft de minister nu nog acht gemeenten extra geselecteerd, op basis van criminaliteitscijfers en sociaaleconomische data, die met de aanpak gaan werken. Dit zijn Almere, Enschede, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen en Maastricht. In totaal zijn er dan 27 gemeenten die meedoen. Naar verwachting starten de extra gemeenten begin 2024 met de uitvoering.

Wat doen deelnemende gemeenten?

In de voortgangsrapportage is te lezen hoe het op dit moment gaat met Preventie met gezag. Gemeenten investeren met het geld in het vroeg signaleren van problemen en voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Dat gebeurt op school, op straat, thuis en online. Werk of een opleiding zijn bijvoorbeeld belangrijk om criminaliteit te voorkomen. Hoe doen de gemeenten dit?