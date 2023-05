Jongeren mentaal ondersteunen: met campagne of vrijetijdspas

Het is de Week van de Mentale Gezondheid: de gemeente Amsterdam vraagt bijvoorbeeld deze week aandacht voor de mentale gesteldheid van jongvolwassenen. En ook andere gemeenten hebben dit onderwerp al even op de agenda staan.

Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid, van 22 tot en met 28 mei, wordt er landelijk aandacht gegeven aan mentale gezondheid en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Voor gemeenten is er ook loketgezondleven.nl. Hier zijn verschillende acties en interventies gebundeld die helpen bij lokale vraagstukken over mentale problemen bij jongvolwassenen.

Durf te delen

Zo stimuleert de gemeente Amsterdam jongeren om over mentale klachten te praten. Zes op de tien jongvolwassenen in de stad hebben mentale klachten. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Ook ervaart de Amsterdamse jeugd meer stress dan gemiddeld in Nederland.

De gemeente wil jongeren uitnodigen om hierover met elkaar te praten en hun problemen te delen. Deze week lanceert de hoofdstad daarom de campagne #durftedelen. Op verschillende plekken in de stad staan groepjes jongeren, zoals bij scholen en universiteiten. Zij vertellen zelf over hun mentale gezondheid en gaan in gesprek met anderen.

Ook zijn er deze week allerlei activiteiten voor jongeren, zoals kickboksen, schilderen of coachingsgesprekken. En speciaal voor deze week is de A’DAM toren groen gekleurd, omdat dit internationaal gezien wordt als de kleur van de mentale gezondheid.

Vrijetijdspas

Andere gemeenten houden ook acties, al dan niet in verband met de week die hiervoor is uitgeroepen. Zo ontvangen jongeren uit de gemeente Ooststellingwerf een vrijetijdspas van 200 euro, zo schrijft Omrop Fryslan. Hiermee wil de gemeente de doelgroep stimuleren om een nuttige invulling aan hun vrije tijd te geven, om zo verveling te voorkomen.

Zo’n 3400 jongeren kunnen met de pas bijvoorbeeld terecht bij een natuurorganisatie en muziek- of sportverenigingen. Oostellingwerf komt met de pas omdat er een groot aantal jongeren is waarmee het niet goed gaat, zo vertelt wethouder Esther Verhagen tegen de omroep. ‘Een flink deel van tussen de 10 en 18 jaar gebruikt soft- of harddrugs en drinkt alcohol.’

Mentale gesteldheid verbeteren

De gemeente Peel en Maas wil in gesprek met jongeren en hun ouders of verzorgers over mentale gezondheid en houdt hiervoor bijeenkomsten. De gemeente wil er zo achter komen hoe het met de lokale jeugdigen is gesteld én wat er gedaan kan worden om de mentale gesteldheid te verbeteren. Er zijn fysieke en online gesprekken.

Wachtverzachter

In Eindhoven is begin dit jaar WachtVerzachter van start gegaan, een project voor jonge inwoners (en hun ouders) die in afwachting zijn van jeugdzorg. Het biedt ondersteuning en afleiding tot er daadwerkelijk hulp is. Zo kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteitenprogramma’s, zoals sportieve bijeenkomsten buiten met een coach, samen online gamen, creatieve of themabijeenkomsten en weekenduitjes. In de rubriek Goed Voorbeeld licht een beleidsadviseur van gemeente Eindhoven toe hoe het werkt.