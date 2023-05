Goed voorbeeld: WachtVerzachter in Eindhoven

In gemeente Eindhoven is WachtVerzachter van start gegaan, een project voor jonge inwoners (en hun ouders) die in afwachting zijn van jeugdzorg. Het biedt ondersteuning en afleiding tot er daadwerkelijk hulp is.

Door lange wachtlijsten duurt het vaak lang voordat jongeren de juiste specialistische jeugdhulp krijgen. De kans dat hun situatie verslechtert, wordt daardoor groter. Reden voor Eindhoven om te starten met het project de WachtVerzachter voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Alvast werken aan herstel

Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat jonge inwoners tijdens het wachten al kunnen werken aan hun herstel. Zo kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteitenprogramma’s. Voor jongeren zijn dat bijvoorbeeld sportieve bijeenkomsten buiten met een coach, samen online gamen, geluklessen, creatieve of themabijeenkomsten en weekenduitjes. Voor ouders en verzorgers zijn er wekelijkse wandelingen met een coach, themabijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten met andere ouders.

Ondersteunen en verzachten

‘De gemeente zet hiermee in op het normaliseren, versterken en vergroten van het netwerk van ouders en jeugdigen,’ zo licht Eva Methorst toe, beleidsadviseur Jeugd gemeente Eindhoven. ‘We hopen dat zij meer ondersteuning vanuit de eigen omgeving ervaren en dat de wachttijd tot specialistische jeugdhulp zo wordt verzacht.’ In sommige situaties kan de inzet van het hulpmiddel die zorg zelfs voorkomen. Methorst ziet in andere gemeenten dat mensen blijvende contacten overhouden aan hun deelname.

Naast allerlei activiteiten heeft een praktijkondersteuner jeugd of een wijkteammedewerker dagelijks contact met gezinnen in Eindhoven die wachten op jeugdhulp. ‘Omdat we zorgen voor tijd en aandacht voor deze gezinnen, geeft dit ook direct lastenvermindering bij deze professionals.’

‘Als een kind wacht op jeughulp, wacht het hele gezin’

Gemeenten Dronten en Utrecht gingen Eindhoven al voor. Waar Dronten het project inzet voor volwassenen, doet Utrecht dit voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Eindhoven zet het in voor kinderen van twaalf tot en met achttien jaar én hun ouders of verzorgers. Waarom juist voor deze doelgroep? ‘We hebben bewust gekozen voor een jeugd- en oudereditie, omdat als een kind op jeugdhulp wacht, het hele gezin wacht,’ zegt Methorst . ‘We weten dat er wachtlijsten bestaan, maar daar leggen wij ons in Eindhoven niet bij neer. Waar we kunnen, moeten we de wachttijd zo effectief mogelijk benutten en direct werken aan herstel. Daarin speelt het (h)erkennen van problemen en situaties een grote rol. We werken met ervaringsdeskundigen, die inzicht, houvast en steun bieden door middel van ‘echt’ contact van mens tot mens.’

Advies uit de praktijk

Methorst: ‘Samen met bureau LWPC en EigenWijze Company, de ontwikkelaars van het initiatief, hebben we gekeken wat in Eindhoven mogelijk was. Ook hebben we advies gevraagd aan Utrecht en dat was positief. Belangrijk daarbij is dat je als beleidsmedewerker je netwerk enthousiasmeert voor het project. Zo maak je de weg vrij voor WachtVerzachter om iets op te bouwen, samen met het lokale netwerk. Op basis van de eerste positieve resultaten in Utrecht zijn ook wij aan de slag gegaan met het project.’

‘Je bent niet alleen’

‘Alles draait om oprechte interesse en persoonlijke aandacht,’ aldus de beleidsadviseur. ‘Met dit middel verbinden we mensen. Wachten op de best passende zorg voelt soms eenzaam en uitzichtloos. Binnen het project laten we mensen ervaren dat ze niet alleen zijn en ook met problemen nog steeds mee kunnen doen.’

‘We merken daarnaast dat wijkteammedewerkers, zorgaanbieders en praktijkondersteuners enthousiast zijn. Zij vinden het fijn dat ze jeugdigen en gezinnen toch iets kunnen bieden tijdens het wachten. Ook meldden zich al snel verschillende ervaringsdeskundigen, die heel graag hun eigen ervaringen met jeugdhulp willen inzetten om anderen te helpen en hen een hart onder de riem te steken.’

De juiste match

Er zitten volgens Methorst wel verschillende randvoorwaarden aan dit project. ‘Je kunt pilots en proeftuinen uit andere gemeenten niet één-op-één kopiëren. Een succesvol project in Utrecht is geen garantie voor dezelfde uitkomst in Eindhoven. Het project moet passen binnen bestaande netwerken in het huidige zorglandschap van de gemeente. Een goede verkenning van de behoeften vergroot de slagingskans, maar in de praktijk blijft het de kunst om de juiste match te maken tussen wachtende gezinnen en ervaringsdeskundigen.’

‘Als je te maken hebt met wachttijden in de jeugdhulp en je als gemeente de wachtenden iets wilt bieden, kun je dit middel ook inzetten. Niet alleen voor gezinnen die wachten, maar zeker ook voor de professionals in de eerste lijn, die door WachtVerzachter worden ontlast.’