Geduld voor verbetering jeugdzorg raakt op

Het geduld van de Tweede Kamer is op als het gaat om het uitblijven van concrete maatregelen in de jeugdzorg. Zowel coalitie als oppositie wil nu actie van het kabinet, zodat de zorg aan kinderen snel verbetert. Voor staatssecretaris Jeugdzorg Van Ooijen en minister Weerwind van Rechtsbescherming lijkt de zogeheten hervormingsagenda jeugd vooralsnog hét antwoord op alle problemen.

De partijen in de Tweede Kamer staan wel lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de honderden miljoenen bezuinigingen die het kabinet vooruitschoof, moeten wel worden behaald. Ook de bezuinigingen tot en met 2025 die in het akkoord tussen kabinet en gemeenten zijn verzacht, blijven fors. Tot 2026 moeten gemeenten ruim 1,1 miljard euro besparen op jeugdzorg en in 2026 is dat 961 miljoen.

Hervormingsagenda

Kritiek en zorgen zijn er in de hele Kamer over de hervormingsagenda jeugd. Daarin moeten concrete maatregelen komen te staan om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. De afspraken die nu in een conceptversie staan, zijn te vrijblijvend en moeten concreter en afdwingbaar worden, waarschuwden de brancheorganisaties in de jeugdzorg in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Eigen bijdrage

Staatssecretaris Van Ooijen rekent erop dat alle betrokken partijen die agenda op korte termijn ondertekenen. De hervormingsagenda had er al op 1 januari 2022 moeten liggen. Als er een inhoudelijk akkoord is, worden de gesprekken hervat over de invulling van de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro uit het regeerakkoord. Daarbij wordt, nog steeds, gedacht aan invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg en beperking van de behandelduur, zei Van Ooijen in het debat met de Tweede Kamer over het jeugdbeleid.

Van tafel

De oppositie wil dat die structurele bezuiniging van tafel gaat. Net zoals de coalitie wil ook Van Ooijen dat niet. Er is de afgelopen jaren heel veel extra geld naar de jeugdzorg gegaan, ‘maar de problemen zijn niet minder geworden. Dat is de eerlijke en harde constatering van de afgelopen zes, zeven, acht jaar,’ zei de staatssecretaris. Dit laat volgens hem des te meer zien dat hervormingen broodnodig zijn.

De vertegenwoordigers van cliënten, professionals en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming stuurden eerder gezamenlijk een brandbrief aan de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer. Ook roepen ze in een animatie op om snel aan de slag te gaan met concrete verbeteringen en daar voldoende budget voor uit te trekken.

Georganiseerde onmacht

Ook wordt het rapport ‘Georganiseerde Onmacht’ van de Algemene Rekenkamer veel aangehaald in het debat. Van Ooijen en minister Weerwind van Rechtsbescherming stellen onder meer in reactie op de harde kritiek op het falende jeugdbeleid, dat met de hervormingsplannen veel van de problemen worden opgelost. Net als de Rekenkamer geloven veel Kamerfracties dat niet. Bovendien duurt het de Kamer veel te lang voordat hulpbehoevende kinderen en hun ouders er echt wat van gaan merken.

Zelf in actie

Concrete plannen om de jeugdzorg te verbeteren ontbreken dus nog en daarom hebben sommige gemeenten besloten om zelf in actie te komen. Zo zeggen Zutphen en Zwijndrecht dat ze de aanpak in de jeugdzorg compleet veranderd hebben, terwijl ze wachten op landelijke beslissingen. Het geld is volgens de gemeenten wel een probleem om alle benodigde hulp te bieden.

Partnerschap

Zutphen zette een belangrijke stap door vanaf 1 mei een vierjarig partnerschap aan te gaan tussen de grootste jeugdhulporganisaties en de gemeente. ‘Daarmee is er vier jaar lang genoeg geld beschikbaar voor de lichte jeugdhulp,’ legt wethouder Jasper Bloem uit. Met dit vaste bedrag weten de organisaties hoeveel personeel ze aan kunnen nemen. Het is ook de bedoeling dat kinderen niet telkens een nieuwe indicatie nodig hebben voor jeugdhulp. ‘Zo kunnen we makkelijker schakelen en blijven kinderen niet te lang doormodderen’.

Regie

Zwijndrecht heeft de laatste jaren de regie van de jeugdzorg volledig naar zich toegetrokken. ‘Daarmee is er voor gezinnen één aanspreekpunt,’ aldus wethouder Ronald de Meij. ‘We bemoeien ons met alles. Armoede, echtscheidingen, problemen met wonen en problemen van ouders zijn in vrijwel alle gevallen de reden dat jeugdzorg nodig is.’ Gemeenten zijn de aangewezen partij voor deze regierol, vindt De Meij.