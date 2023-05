Asten waarschuwt inwoners na digitale inbraak

In oktober 2022 had een onbevoegde toegang tot privacygevoelige informatie in twee mailboxen van de gemeente Asten. Dit was al eind vorig jaar bij de gemeente bekend, maar in eerste instantie leek het een digitale inbraak te zijn met als doel factuurfraude. Na onderzoek bleek dat er toegang is geweest tot ongeveer 23.000 persoonsgegevens.

Dat meldt Asten in een bericht op de website aan inwoners. Uit onderzoek door een gespecialiseerd bureau naar de poging tot factuurfraude bleek dat de hacker ook toegang had tot gegevens als naam en adres, bankrekening- en burgerservicenummers. Nog steeds is onduidelijk of er daadwerkelijk iets van de informatie is buitgemaakt.

Persoonsgegevens

Inwoners die zelf iets vreemds opmerken of denken dat gegevens kunnen zijn misbruikt, krijgen het advies contact op te nemen met de gemeente. ‘Wij hebben niet kunnen vaststellen dat er gegevens zijn buitgemaakt, maar we kunnen dat ook niet uitsluiten.’ Asten onderzoekt om welke data het precies gaat en vraagt inwoners, bedrijven en medewerkers uit voorzorg en vooruitlopend op de uitkomsten van dat onderzoek ‘alert’ te zijn. Zodra dit bekend is wordt contact opgenomen met degenen van wie vertrouwelijke gegevens in de mailboxen zitten.

Geschrokken

De gemeente is ‘geschrokken’ van de digitale inbraak. ‘Als overheidsorganisatie hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid en plicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.’ De gemeente deed direct aangifte bij de politie, een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en nam maatregelen om verdere schade te voorkomen.

Zoals extra beveiligingsmaatregelen om de systemen en daarmee ook de mailboxen (nog) beter te beschermen tegen inbreuken van buitenaf. ‘Gemeentebreed wordt extra geïnvesteerd in bewustwording op het vlak van cybercriminaliteit, vanuit het besef dat we met privacygevoelige gegevens werken.’

Factuurfraude

Er is door de gemeente geen geld overgemaakt naar aanleiding van de factuurfraude. Krimpen aan den IJssel maakte eind 2022 een bedrag van 176.040 euro over aan betalingen op buitenlandse bankrekeningen. Het ging om valse rekeningen van een criminele organisatie.