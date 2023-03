Krimpen aan den IJssel betaalde 176.000 euro aan valse rekeningen

De gemeente Krimpen aan den IJssel maakte eind 2022 een bedrag van 176.040 euro aan betalingen op buitenlandse bankrekeningen over. Het ging om valse rekeningen van een criminele organisatie. Het is uitgesloten dat medewerkers betrokken zijn bij deze fraude.

Krimpen deelt ‘met afschuw’ mee doelwit te zijn geweest van externe fraude’. Eind 2022 verzond een criminele organisatie uit naam van een directielid e-mails aan een medewerker van de gemeente met het verzoek om rekeningen te betalen. Zo is een bedrag van 176.040 euro aan betalingen op buitenlandse bankrekeningen overgemaakt.

Reconstructie

Direct nadat duidelijk werd dat het om fraude ging, zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad ingelicht en is aangifte bij de politie gedaan. Hoffmann Bedrijfsrecherche kreeg de opdracht om een reconstructie uit te voeren. Het rapport met uitleg over wat er is gebeurd ligt er nu. De bedrijfsrecherche maakt op dat de medewerkers niet te maken hebben met de onderzochte frauduleuze handelingen. Het is uitgesloten dat zij betrokken zijn bij deze fraude.

‘Wij vinden het verschrikkelijk dat we op deze manier slachtoffer zijn geworden van fraude van buitenaf en dat daarmee veel geld verloren ging,’ aldus waarnemend burgemeester Jan Luteijn. ‘Het gaat om een niet verwachte en doortrapte aanval. Deze is helaas door onoplettendheid niet onderschept.’

Risicobewustheid

De gemeente verklaart er alles aan te gaan doen om herhaling te voorkomen. ‘We geven de risicobewustheid voor fraude in onze organisatie een extra impuls en scherpen deze verder aan. Overheidsorganisaties worden op veel manieren belaagd en fraude kan verschillende vormen aannemen en onverwacht toeslaan. Er is en wordt al veel gedaan om ons hier tegen te wapenen.’

Extra training

In samenwerking met de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is een programma doorlopen om alertheid op phishing te verhogen. ‘Helaas moeten we nu de conclusie trekken dat dit niet voldoende is. Maar door extra training willen wij hiertegen een nieuwe dam opwerpen.’ Ook wordt de uitvoering van het proces van betalen kritisch bekeken. Waar nodig komen er aanscherpingen. De accountant van de gemeente beoordeelt of er nog extra maatregelen nodig zijn.