Zorgen over schrappen eisenlijst asielzoekers

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het zorgelijk dat gemeenten geen eisenlijst meer mogen opstellen om asielzoekers op te vangen. Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) vindt dat gemeenten bepaalde asielzoekers niet meer mogen weigeren en dus geen restricties moeten hanteren.

De VNG zegt zich in een reactie te verbazen over ‘de toon en inhoud’ van het bericht van de staatssecretaris. Volgens de gemeentekoepel is het standpunt van Van der Burg weliswaar begrijpelijk, maar moeten gemeenten wel de ruimte hebben om zelf gesprekken over asielopvang te voeren in de gemeenteraad en met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Rutger Groot Wassink, voorzitter van de commissie Asiel en Migratie bij de VNG, liet zich donderdag bij Goedemorgen Nederland op NPO in soortgelijke bewoordingen uit. Hij zei daar verbaasd te zijn dat het schrappen van de eisenlijst ‘zo prominent naar voren komt’.

Ongevraagd

De staatssecretaris waarschuwt in een Kamerbrief dat gemeenten ook alleenstaande mannen moeten opvangen en niet alleen vrouwen en kinderen. Als gemeenten zich daar niet aan houden, worden asielzoekers ‘desnoods ongevraagd’ op opvanglocaties ondergebracht die beperkingen hanteren. Eisenlijsten leiden er volgens de staatssecretaris toe dat beschikbare plekken leeg blijven, terwijl die hard nodig zijn.

Verbolgen

Van der Burg zegt in zijn brief ook dat statushouders en asielzoekers in uiterste gevallen, ‘desnoods ongevraagd’, in hotels zullen worden ondergebracht, als de nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hoog is. Ook daarover is de VNG verbolgen, want ‘gemeenten enorm hun best’ om opvang en woonruimte voor statushouders te organiseren. ‘Nu wil de staatssecretaris zonder overleg met betreffende gemeente statushouders in hotels huisvesten. Dat is geen oplossing. Zo ga je als overheden niet met elkaar om.’