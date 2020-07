Meer burenruzies en woonoverlast verwacht

Buurtbemiddelaars verwachten deze zomer een flinke stijging van overlastmeldingen. Net als veel gemeenten, woningcorporaties en hulpverleners. Dit blijkt uit twee onderzoeken van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De zomer van 2020 zou weleens een verhitte bladzijde in de geschiedenis kunnen worden. Een warme zomer leidt meestal tot meer ruzies tussen buren, meldingen van geluidsoverlast en klachten over barbecues, vuurkorven en dieren, zo schrijft het CCV.

Daarbij werken deze zomer veel mensen door de coronamaatregelen vanuit huis én vieren mensen vakantie ook thuis. Dit kan mogelijk voor meer spanningen zorgen, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling.

Investeren in buurtbemiddeling

Het CCV pleit voor de inzet van buurtbemiddeling. Sinds de versoepeling van coronamaatregelen, zijn er weer mogelijkheden voor bemiddelingen op anderhalve meter afstand. Steeds meer gemeenten en woningcorporaties investeren al in het middel: acht op de tien gemeenten bieden gratis buurtbemiddeling aan.

Inwoners die problemen met hun buren ervaren kunnen dit voorleggen aan opgeleide buurtbemiddelaars. Zij gaan vervolgens met hen in gesprek om verdere escalatie te voorkomen. ‘Die inspanning van buurtbemiddeling bespaart heel veel tijd en geld bij gemeenten, politie en woningcorporaties,’ aldus het CCV.

De organisatie drukt gemeenten en woningcorporaties op het hart duurzaam te blijven investeren in buurtbemiddeling: ‘Het voorkomt veel ellende en andere dure inzet. Ook kwetsbare groepen worden zo geholpen.’

Woonoverlast in coronatijd

Het CCV hield ook een enquête over woonoverlast onder woningbouwcorporaties, gemeenten, politie, zorg en hulpverlening om meer inzicht te krijgen in het aantal meldingen. Hieruit kwam naar voren dat 60 procent van de respondenten een toename aan overlastmeldingen verwacht.

De meldingen van woonoverlast zijn gestegen sinds de coronamaatregelen, zegt ruim de helft. Een deel geeft aan dat het aan het begin van de coronacrisis rustig was, maar dat de meldingen nu beginnen toe te nemen.

Soorten meldingen

Gemeenten en corporaties krijgen vooral meldingen over de overtreding van coronamaatregelen, last van de buren en buurtkinderen, en geluidsoverlast in het algemeen. Ook worden er ‘nieuwe’ vormen van woonoverlast gemeld. Denk aan illegale huisfeestjes, (te) veel bezoek in huis, of groepen jongeren in de portieken.

Knelpunten structurele overlast

Ook vroeg de organisatie naar de aanpak van structurele woonoverlast in coronatijd. Huisbezoeken en buurtonderzoeken kunnen bijvoorbeeld niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Er is meer via telefoon, beeldbellen en mail contact gezocht met overlastgevers en betrokken buren.

De grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast? Dat er geen huisbezoeken meer plaatsvinden (72 procent), hulpverlening is niet beschikbaar (58 procent) en handhaving is niet mogelijk of lastig (39 procent). Ook wachtlijsten in de hulpverlening staan oplossingen in de weg.

Vorig jaar drongen woningcorporaties nog aan op betere samenwerking tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie bij woonoverlast, omdat ze alle vormen van overlast zagen stijgen.