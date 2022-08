Bewapening BOA’s blijft hangen bij gemeenten

Ondermijning is een probleem in bijna alle gemeenten, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) samen met EenVandaag. Ruim 90 procent van de ondervraagde burgemeesters maakt zich druk over ondermijning in hun gemeente. En 80 procent weet zeker dat er bij hen lokaal ondermijning plaatsvindt. Het NGB verspreidde een vragenlijst onder de... lees verder