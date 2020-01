Vuilverbrander AEB definitief in de verkoop

De Amsterdamse afvalverwerker en warmteleverancier Afval Energie Bedrijf (AEB) gaat definitief in de verkoop. Het college heeft de knoop daarover doorgehakt en legt dit principebesluit in februari voor aan de gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam is de enige aandeelhouder van AEB en kiest voor een onderhandse verkoop van de aandelen. Gegadigden moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moeten ze de verwerking van afval en de levering van warmte garanderen, streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering en werkgelegenheid behouden. Ook worden ze gescreend op integriteit en financiële draagkracht, moeten ze 100 procent van de aandelen overnemen, transactiezekerheid bieden en de aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente beperken.

Verkoopproces

Wie aan alle geschiktheidseisen voldoet en daarna het hoogste bod op tafel legt, mag zich de nieuwe eigenaar noemen. De verkoop is zonder nieuw afvalverwerkingscontract tussen AEB en gemeente, dat eind 2022 afloopt. Dat zou het verkoopproces volgens het college ingewikkelder maken, omdat er dan een gecombineerd aanbestedingsproces ontstaat. ‘Amsterdam kiest voor de periode na 2022 een afvalverwerker met de beste aanbieding op basis van prijs, duurzaamheid en circulariteit.’

Het verkoopproces duurt waarschijnlijk tot eind 2020. Volgens de woordvoerster van wethouder Victor Everhardt is er interesse vanuit de markt voor AEB. Maar ze kan in deze fase nog geen namen noemen.

Publieke taken

Een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld het beheren en exploiteren van afvalpunten. Hierdoor komen circa 55 medewerkers in dienst bij de gemeente. Ook krijgt Amsterdam de regie op het vermarkten van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel.

Turbulente tijd

De Amsterdamse vuilverbrander AEB heeft een turbulente tijd achter de rug. Vorig jaar werden de verbrandingsovens stilgelegd omdat door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Om een faillissement te voorkomen sprong de gemeente voor maximaal 80 miljoen euro bij.

Afgelopen zomer wilde Everhardts voorganger, wethouder Udo Kock, dat AEB zou worden overgenomen door het afval- en sloopbedrijf Beelen. Daar voelde de rest van het college niet voor en Kock trad daarna af. Een poging AEB te laten overnemen door de publieke afvalcentrale HVC liep stuk op weerstand bij de aandeelhouders van dat bedrijf, waarna de optie van verkoop weer in beeld kwam.