Hondenbezitters betalen nog in 1 op 3 gemeenten belasting

Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft, daalt steeds verder. Dit jaar moeten hondeneigenaren in ongeveer een derde van de gemeenten belasting betalen voor hun viervoeter.

In 121 van de 342 gemeenten (35 procent) moeten inwoners in 2024 hondenbelasting betalen. Dat zijn 16 gemeenten minder dan vorig jaar, dat is een daling van 11 procent. Dat meldt het vergelijkingsplatform huisdierenverzekeringen.nl.

‘Waar vroeger de gemeentelijke inkomsten van de heffing nog gebruikt werden om de overlast van straathonden te bepreken en om hondsdolheid tegen te gaan, is dit nu niet meer nodig. Ook wordt de belasting meestal niet gebruikt om hondenpoep terug te dringen.’

Daling

De daling is al jaren aan de gang en steeds meer gemeenten stoppen met de heffing. Vooral in het noorden van Nederland is er in de gemeentelijke begrotingen vaak een streep gezet door de hondenbelasting. In sterk stedelijke gemeenten wordt de belasting verhoudingsgewijs juist nog wél in rekening gebracht.

Hoogste en laagste tarief

In 2023 hanteerde de gemeente Den Haag nog het hoogste tarief, maar hier is dit jaar de hondenbelasting afgeschaft. In 2024 zijn hondeneigenaren in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) het meest kwijt aan hondenbelasting. Voor iedere hond in een huishouden moet er namelijk 145,44 euro worden afgerekend.

Schiedam, Tholen en Valkenburg heffen het minst. In Schiedam betalen inwoners 18,40 euro per hond, op Tholen 19,91 euro. In Valkenburg aan de Geul is de eerste hond gratis, maar moet je voor een tweede hond 93,80 euro betalen.

In veel gemeenten wordt een tweede hond overigens zwaarder belast dan één enkele hond. In Nissewaard en Heerlen wordt voor de tweede hond bijna 3 keer zoveel in rekening gebracht als voor de eerste. Wie twee honden heeft, betaalt het meest in de Utrechtse gemeente De Bilt, namelijk 333 euro.

Stijgers en dalers

Ten opzichte van 2023 ging de hondenbelasting in de gemeenten Oss en Wijchen het meest omhoog. Hier steeg de heffing met respectievelijk 21,4 procent en 14,4 procent. In beide gevallen komt dit neer op een toename van ruim 11 euro.

In de gemeenten Schiedam, Tholen en Apeldoorn valt de hondenbelasting-aanslag in 2024 de helft lager uit dan vorig jaar. In Apeldoorn scheelt dat inwoners meer dan 40 euro per hond per jaar.