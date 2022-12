VEH: Woonlasten gemiddeld met 30 euro omhoog in 2023

Meerpersoonshuishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 30 euro meer aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is een stijging van 3,6 procent ten opzichte van dit jaar. In een kwart van de gemeenten gaan de woonlasten in 2023 met 50 euro of meer omhoog. Vooral in Den Haag stijgen alle woonlasten flink.

De aanslag die een huiseigenaar in 2023 van zijn gemeente ontvangt bedraagt gemiddeld 887 euro. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 107 van de 344 gemeenten. In de gemeente Teylingen is de lastenstijging het hoogst, gemiddeld 167 euro per huiseigenaar. Daarna volgt Bodegraven-Reeuwijk met een stijging van 140 euro en Den Haag met 130 euro. In Doetinchem valt de gemiddelde aanslag van de woonlasten juist 83 euro lager uit.

Ozb stijgt gematigd

De onroerendezaakbelasting (ozb) neemt volgend jaar landelijk met 4,1 procent toe. Gezien de gemiddelde WOZ-waardestijging van woningen met 14,9 procent en de hoge inflatie lijkt deze belastingverhoging volgens VEH mee te vallen. Veel gemeenten compenseren de waardestijging met een relatief lager ozb-tarief. In een achttal gemeenten uit de steekproef gaat de ozb volgend jaar met meer dan 15 procent omhoog.

De gemeente Medemblik heeft een ozb-stijging van gemiddeld 117 euro, een verhoging van 38 procent. Ook in het nabijgelegen Drechterland gaat de aanslag voor huiseigenaren met gemiddeld 73 euro omhoog, een toename met 25 procent. Hier stijgt de ozb onder meer door de overdracht van het wegenonderhoud aan deze gemeenten. De hogere heffing die inwoners hiervoor betalen aan de gemeente wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van de waterschapslasten.

In Bodegraven-Reeuwijk gaat de ozb met 105 euro omhoog. Opvallend is de ozb-verhoging van 22 procent in Den Haag ten opzichte van afgelopen jaar, toen die beperkt bleef tot een bescheiden 2,5 procent. Maar ook dan ligt de ozb in Den Haag met 184 euro nog ruim onder het landelijk gemiddelde van 337 euro. In 25 van de 107 gemeenten gaat de ozb volgend jaar omlaag.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Verder valt de forse stijging van de afvalstoffenheffing in Teylingen met 58 procent op. In Barendrecht betalen huishoudens volgend jaar 95 euro meer voor het ophalen van het huisvuil. In Den Haag gaat deze aanslag met 75 euro per huishouden omhoog, wat neerkomt op een verhoging van 19 procent. De rioolheffing in de gemeente Simpelveld gaat volgend jaar met 44 euro omhoog. In Den Haag neemt deze heffing met bijna 15 procent toe.

In het eerste kwartaal van volgend jaar publiceert de VEH het overzicht van de woonlasten in alle 344 gemeenten. Alle cijfers zijn afkomstig van eigen opgaven van de vermelde gemeenten.