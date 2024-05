Zorgen over ‘ongewenste effecten’ Voorjaarsnota op gemeenten

De provincie Zuid-Holland heeft het Rijk aangesproken op ‘eenzijdige besluitvorming’, die zou zorgen voor onzekerheid en financiële problemen bij gemeenten en provincies. ‘Gemeenten worden daarmee gedwongen tot vergaande bezuinigingen op voor hun inwoners cruciale basisvoorzieningen en om investeringen uit te stellen.’

Dat staat in een brief die het college van Gedeputeerde Staten stuurde naar de demissionaire ministers De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Van Weyenberg (Financiën). Zuid-Holland maakt zich ‘zorgen’ over ‘de ongewenste effecten van de Voorjaarsnota op de gemeentefinanciën’ en de rol daarbij van de provincie als financieel toezichthouder.

Half april stuurde Van Weyenberg de Voorjaarsnota, de jaarlijkse bijstelling van de rijksbegroting, naar de Tweede Kamer. De nota bevat ingrijpende wijzigingen in de financiering van gemeenten en provincies. Het kabinet schrapt weliswaar de zogeheten opschalingskorting, iets waar gemeenten al jaren om vroegen, maar volgend jaar is het gemeentefonds wel eenmalig 675 miljoen euro lager.

Problematisch

Dat is ‘problematisch’, aldus Zuid-Holland. ‘Dit maakt het voor gemeenten vrijwel onmogelijk om een sluitende begroting op te stellen. Nu worden ze, bovenop de bestaande financiële problemen vanaf 2026, geconfronteerd met een acuut financieel probleem voor 2025. En daarmee gedwongen om vergaande bezuinigingen door te voeren op voor hun inwoners cruciale basisvoorzieningen, belangrijke investeringen in maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie of de woningbouw uit te stellen of de belastingen te verhogen. Dit is onwenselijk.’

Terugkerend patroon

Zuid-Holland ziet in de gang van zaken met de financiën een ‘terugkerend patroon’ en beticht het Rijk van eenzijdige besluitvorming. ‘In plaats van boekhoudkundige oplossingen te zoeken, vraagt het college van Gedeputeerde Staten de ministers om de verlaging van het gemeentefonds voor 2025 terug te draaien. En geen soortgelijke eenzijdige, overhaaste besluiten voor de inkomsten van gemeenten en provincies meer te nemen’.

Constructief overleg

Volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën is over de Voorjaarsnota ‘constructief overleg’ gevoerd met de VNG en het IPO, de koepelorganisaties van gemeenten en provincies. ‘Ons doel was de financiële situatie van gemeenten en provincies structureel te verbeteren. Achter die gemaakte afspraken staat het kabinet nog steeds.’