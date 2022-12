Werk aan de winkel om criminaliteit te voorkomen

Ondernemers en de overheid komen met een nieuw Actieprogramma Veilig Ondernemen voor de periode 2023-2026. Dit om criminaliteit te voorkomen en verder terug te dringen. Het programma bevat veel actiepunten voor gemeenten.

‘De georganiseerde misdaad is voortdurend bezig nieuwe manieren te vinden in de bovenwereld om geld wit te wassen. En om hun illegale praktijken uit te voeren over de ruggen van anderen. Bonafide ondernemers zien oneerlijke concurrentie, omdat anderen hun zaken met snel en fout geld laten financieren,’ zo licht minister Yeşilgöz-Zegerius toe.

Problemen als deze maken volgens haar nodig dat het huidige vierjarige Actieprogramma Veilig Ondernemen (2019-2022) een vervolg krijg. Dat ontvouwt ze in een recente brief aan de Kamer.

Overheid en bedrijfsleven

In het nu aflopende programma is door overheid en bedrijfsleven samengewerkt om criminaliteit te voorkomen en terug te dringen. Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing stimuleert deze publiek-private samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau. ‘Het platform doet dit door criminaliteitsvraagstukken te agenderen die het bedrijfsleven raken en in gezamenlijkheid aan de slag te gaan met passende interventies,’ schrijft de bewindsvrouw.

Sinds januari werken de minister, de VNG, diverse branches en ondernemersorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland samen aan het opstellen van het nieuwe Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026. Afgesproken is om in te zetten op drie prioriteiten. Dat zijn cybercrime, georganiseerde misdaad en ‘gebiedsgerichte (vermogens)criminaliteit’, zoals diefstal en overvallen.

Handvatten gemeenten

Gemeenten moeten hierbij ook aan de slag. Zo lopen er pilots ‘Lokale weerbaarheid cybercrime’. Successen krijgen een landelijk vervolg, via gemeenten, Platforms Veilig Ondernemen, en regionale samenwerkingsverbanden. Dit moet gemeenten en regio’s concrete instrumenten geven om de cyberweerbaarheid te verhogen.

Gemeenten kunnen dit op termijn ook benutten om de preventie van cybercriminaliteit tegen ondernemers op te nemen in integrale veiligheidsplannen.

Ondermijnende criminaliteit

Ook bij de aanpak van ondermijning is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Zo moeten lokale poortwachters in de vastgoedbranche scherp worden gehouden, aldus de minister. ‘Meer bewustzijn en handelingsperspectief bieden aan verhuurders is cruciaal om de weerbaarheid in de vastgoedsector te vergroten. Daar blijven we op inzetten met onder andere screeningslijsten en een actueel webdossier vastgoedcriminaliteit bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). En ook met de voortzetting van de campagne die is opgezet door Meld Misdaad Anoniem.’

Vakantieparken

Ook wordt gewerkt aan de aanpak van vakantieparken waar ondermijning plaatsvindt. ‘Voor een integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit moeten we alle instrumenten in ons arsenaal gebruiken, waaronder ook passende wet- en regelgeving. We kijken naar verschillende mogelijkheden om op dit gebied de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken, zoals de regulering van verschillende risicobranches.’

Impact winkeldiefstal

Beter inzicht in criminaliteit moet leiden tot veiligere winkelgebieden, bedrijventerreinen, binnensteden en buitengebieden. De Platforms Veilig Ondernemen hebben hierin een belangrijke rol. Zij zijn een laagdrempelige digitale en fysieke ontmoetingsplek voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij criminaliteitsbeheersing. De minister maakte daarom eerder dit jaar bekend structureel 10 miljoen euro te investeren in de tien regionale platforms.

Gebiedsgericht

Verschillende gemeenten hebben afgelegen bedrijventerreinen waar weinig (sociale) controle is, waar mensen zich niet veilig voelen en waar criminaliteit plaatsvindt. Winkelgebieden hebben te maken met agressieve klanten, vandalisme, hangjongeren, winkeldiefstal of een overval. Het programma mikt daarom op een gerichte aanpak per gebied.

Het buitengebied blijkt aantrekkelijk voor (drugs)criminelen. Dit zou komen door de moeilijke financiële positie van boeren, maar ook door gebrek aan handhaving door de overheid en door leegstand. Met publiek-private samenwerking wordt een ‘netwerk’ binnen een gemeente opgezet dat ondernemers en bewoners in het buitengebied moet helpen zich te weren en criminaliteit beter te signaleren.