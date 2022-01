Nieuwe wetten en wijzigingen in 2022

Wat is er per 1 januari 2022 veranderd qua wet- en regelgeving voor gemeenten? Bijvoorbeeld de invoering van opkoopbescherming in de gewijzigde Woningwet, de nieuwe Inburgeringswet, en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een briefadres en beschermd wonen. En er zijn weer gemeenten heringedeeld. Een overzicht van de jongste wijzigingen.

Opkoopbescherming

Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kunnen gemeenten sinds dit jaar opkoopbescherming invoeren. Koopwoningen mogen dan alleen in uitzonderingsgevallen verhuurd worden. Dit kan in gebieden of buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen, of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur.

Onder meer Amsterdam, Haarlem en Rotterdam zijn al bezig met de invoering van opkoopbescherming. Het Utrechtse college wil per half maart voor de hele gemeente opkoopbescherming instellen.

Meer wijzigingen Woningwet

De aangepaste Woningwet biedt corporaties, huurdersorganisatie en gemeenten meer mogelijkheden voor het toewijzen en verduurzamen van huurwoningen en de leefbaarheid. Onnodige details zijn geschrapt, andere regels zijn vereenvoudigd of verduidelijkt, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zo vervalt het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid en wordt de gemeentelijke woonvisie verplicht. Ook zijn er aanpassingen in het passend toewijzen, tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen en de vrije toewijzingsruimte voor vrijkomende huurwoningen.

Beschermd wonen

Tevens is gestart met de ‘doordecentralisatie’ voor beschermd wonen, die voortkomt uit afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk. Niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 345 gemeenten gaan zich inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Het gaat daarbij om mensen met psychische of psychosociale problemen.

Het doel is dat zij zoveel mogelijk in de eigen gemeente en, als het kan, thuis blijven wonen met passende ondersteuning. Vanaf 1 januari 2023 volgen een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. De verantwoordelijke gemeenten ontvangen dan ook zelf de middelen voor beschermd wonen.

Levenloos geboren kinderen

Met de laatste jaarwisseling is de registratie van levenloos geboren kinderen gewijzigd. Hiervoor geldt nog maar voorwaarde in de Basisregistratie Personen (BRP): dat men op het moment van het verzoek tot registratie in Nederland woont of gaat wonen. Ook baby’s die overleden vóór 1 oktober 1994 of vóórdat de aanvrager zelf geregistreerd stond in de BRP, kunnen worden geregistreerd. Het verzoek tot registratie van een levenloos geboren kind wordt ingediend bij de gemeente.

Leges paspoort en id-kaart

De maximale kosten voor reisdocumenten zijn gestegen. Een paspoort kost in 2022 maximaal 75,82 euro voor 18-plussers en 57,34 euro voor wie nog geen 18 is. Een identiteitskaart kost in 2022 maximaal 68,53 euro voor 18-plussers en 36,98 euro voor iedereen onder de 18.

Briefadres

Gemeenten moeten iedereen zonder woonadres verplicht inschrijven op een briefadres. Kan iemand zelf niet voor een geschikt briefadres zorgen, dan moet de gemeente dat doen. Bijvoorbeeld op het adres van het gemeentehuis of een andere gemeentelijke locatie. Dit helpt dak- en thuislozen, omdat zij een briefadres nodig hebben voor een uitkering, (sociale) huurwoning en zorgverzekering.

Nieuwe Wet Inburgering

Op 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Het idee van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat taal en werk de snelste route zijn naar meedoen in de samenleving. Daarbij geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen. Ook combineren asielmigranten taallessen met (vrijwilligers)werk of stage. De regie op inburgering ligt weer bij gemeenten.

Vroegsignalering schulden

Ook zijn in januari zijn twee pilots gestart om mensen met hypotheekachterstanden en gemeentelijke belastingschulden sneller hulp te kunnen bieden. De gemeentelijke schuldhulpverlening ontvangt een signaal als de betaalachterstand minimaal twee maanden bedraagt en andere oplossingen niet hebben gewerkt, zoals een herinnering of een betalingsregeling. Gemeenten zijn vervolgens verplicht een hulpaanbod te doen.

Er vindt al langer gegevensuitwisseling plaats bij achterstanden op huur, energie, drinkwater en zorgkosten. Met de proef komen daar dus de hypotheek en gemeentebelastingen bij.

Gemeentelijke herindelingen

Vier gemeentelijke herindelingen kregen op nieuwjaarsdag hun beslag. Het gaat om twee samenvoegingen in de provincie Noord-Holland: Beemster met Purmerend, en Heerhugowaard met Langedijk. In Noord-Brabant werden Landerd en Uden samengevoegd, net als Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

De herindeling van Amsterdam en Weesp gaat op verzoek van deze gemeenten niet in op de gebruikelijke 1 januari, maar op 24 maart dit jaar. Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de landelijke raadsverkiezingen. Het aantal gemeenten in Nederland komt zo op 345 en per 24 maart op 344.