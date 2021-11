Sneller hulp van de gemeente bij hypotheekachterstand

Gemeenten en hypotheekverstrekkers gaan mensen met betalingsachterstanden versneld hulp aanbieden. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt hiervoor twee proeven mogelijk.

Ook de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en de VNG zijn hierbij betrokken. Alle partijen hopen via de experimenten huiseigenaren met betalingsproblemen en mensen met een gemeentelijke belastingschuld eerder in beeld te krijgen en zo problematische schulden te voorkomen. De proeven starten in januari 2022 en gaan vier jaar duren.

Huizenbezitters vaak buiten beeld

De eerste proef richt zich specifiek op mensen met hypotheekachterstanden. Daarbij gaat het om samenwerkingen tussen de banken Aegon en Rabobank en vijftien gemeenten, zo staat te lezen op Rijksoverheid.nl. Deze mensen blijven nu nog vaak buiten het vizier van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Volgens de NVVK weten huizenbezitters de schuldhulpverlening nu nog maar moeilijk te vinden: circa 10 procent van de mensen die schuldhulp ontvangt, heeft een eigen woning.

Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 1 januari bij een betalingsachterstand van twee maanden een signaal afgeven aan de deelnemende gemeenten, onder wie Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Dordrecht. Die kunnen vervolgens contact opnemen met de betreffende persoon om verdere problematische schulden te voorkomen. De gegevensuitwisseling gebeurt volgens een woordvoerder van SZW ‘doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de privacyregels’. ‘Samen wordt gekeken welke andere financiële problemen er mogelijk nog meer spelen en of de gemeentelijke schuldhulpverlening kan helpen, bijvoorbeeld door de persoon een budgetcoach aan te bieden, die de administratie op orde brengt.’

Initiatief bij gemeenten

‘Mensen lopen vaak lang door met financiële zorgen’, zegt demissionair staatssecretaris Wiersma van SZW. ‘Dat kan zijn uit schaamte, maar ook omdat mensen niet weten waar ze hulp moeten zoeken of wat er mogelijk is. Met deze aanpak draaien we het om en neemt de gemeente het initiatief om hulp aan te bieden. Dat kan net het verschil betekenen als je te maken hebt met geldzorgen en geen oplossing meer ziet.’

Tweede proef

In zes gemeenten, onder wie eveneens Amsterdam, gaat gelijktijdig nog een tweede proef van start, die zich focust op vroege signalering van gemeentelijke belastingschulden. Als mensen de rioolheffing, onroerendezaakbelasting of afvalstoffenheffing niet kunnen betalen, wordt door de zes gemeente voortaan ook sneller hulp ingeschakeld.

In Nederland kampen meer dan 600.000 huishoudens met financiële problemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook onder jongeren speelt het probleem. Sinds begin dit jaar geldt voor gemeenten een plicht om hen een hulpaanbod te doen, maar daarmee wordt nog niet iedereen bereikt. Door in de proeven samen te werken met de banken Aegon en Rabobank, is de hoop van SZW dat dit verbetert. Daarnaast hoopt het ministerie dat zich gedurende de looptijd van de proef meer banken aansluiten.