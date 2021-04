‘Schuldhulp dreigt financieel in de knel te raken’

Het is onzeker of de rijksbijdragen voor schuldhulp die gemeenten verplicht dienen te leveren, toereikend zijn. ‘De komende jaren zullen gemeenten veel inwoners met schulden passende dienstverlening moeten bieden, en de vraag is of er te zijner tijd nog voldoende budget beschikbaar is.’

Dat schrijft Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Om goed schuldhulpbeleid te kunnen voeren, is tijdige duidelijkheid over budgetten van het grootste belang, benadrukt Geluk in een brief naar aanleiding van nieuwe wetswijzigingen van minister Koolmees van Sociale Zaken.

‘Wij blijven benadrukken dat voor gemeentelijke schuldhulpverlening voor de langere termijn structurele middelen noodzakelijk zijn. Er komt veel op gemeenten af om problematische schulden en armoede aan te pakken,’ aldus Geluk.

Vroegsignalering

Daarbij leven er zorgen over de uitvoerbaarheid van de per 1 januari ingevoerde wijziging voor ‘vroegsignalering’ en de verplichting voor gemeenten om een ‘passend aanbod’ te doen als er signalen opduiken. Deze signalen ontstaan door computers van de gemeente en partners als woningcorporaties en energiebedrijven aan elkaar te knopen. Van iedereen die aan de criteria voldoet, moet het systeem een ‘signaal’ afgeven waar de gemeente achteraan dient te gaan.

Op de achtergrond loopt er ondanks de invoering drie maanden geleden nog discussie over de bekostiging. Den Haag wordt verantwoordelijk gesteld voor de financiering, maar ziet het Rijk dat ook zo? Daarover lijkt gemeenteland wat onrustig en ongeduldig te worden. ‘Helaas heeft SZW vanuit de coördinerende rol hier geen gehoor aan gegeven,’ schrijft Geluk.

Gemeenten blijven aandringen, maar ze zien de bui al hangen. ‘De wetswijziging heeft grote impact op de uitvoeringspraktijk van gemeenten, zonder dat daar extra middelen tegenover staan.’

Beleidsvrijheid

Ook wordt er nog altijd aangedrongen op enige ‘beleidsvrijheid’ voor lokale overheden, hoewel het kabinet dus vasthield aan de verplichting om elk signaal op te volgen. Dit zinde gemeenten van meet af aan niet, maar volgens Van Ark was de verplichting nodig in verband met de privacyregels. Hoe deze opvolging plaatsvindt, laat Den Haag dan weer wel aan de gemeenten.

De VNG heeft onlangs in vragen & antwoorden opgeschreven wat er komt kijken bij de uitvoering van de gewijzigde Wgs