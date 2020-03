Tweede Kamer laat pijnpunten vroegsignalering zitten

Het wetsvoorstel om betalingsachterstanden door te geven aan gemeenten in het kader van preventieve schuldhulp, is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Aan de grootste bezwaren is daarbij niet tegemoetgekomen.

Vroegtijdig ingrijpen op basis van data is in veel gemeenten al staande praktijk, maar een wettelijke verankering daarvan ontbreekt nu nog. Gemeenten juichen veelal toe dat er een regeling komt, maar ervaren het voorstel als te dwingend. Dat bleek al uit kritische reacties tijdens de internetconsultatie. Divosa, de vereniging van directeuren in het sociaal domein, noemde de uitwerking ‘effectief niet uitvoerbaar .

Alle meldingen oppakken

Volgens de nieuwe voorschriften moeten gemeenten alle meldingen straks daadwerkelijk oppakken. Er dient een ‘aanbod’ voor schuldhulp uit voort te vloeien, alleen de invulling daarvan blijft een lokale bevoegdheid. Volgens staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken kan dit niet anders, omdat juist deze expliciete taak maakt dat de werkwijze van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels zal gebeuren.

De Kamer volgde Van Ark, constateert Divosa teleurgesteld. De organisatie voorziet hoge uitvoeringslasten, die geheel voor lokale rekening komen. GroenLinks probeerde nog met een amendement de plicht te veranderen in een ‘kan’-bepaling, maar zonder succes. De SP diende een motie in om de bureaucratische last te beperken tot een ‘inspanningsverplichting’, eveneens vergeefs.

Kosten en baten

Een Kamermeerderheid wil wel dat er kosten-batenanalyse wordt gemaakt bij de evaluatie van de wet. CDA’er René Peters diende daarover een motie in. Zo’n onderzoek kan ‘helpen om een inschatting te maken over de besparing van zorgkosten wanneer schulden effectief worden bestreden’, redeneert hij in zijn oproep (pdf). Divosa meldt gemeenten te gaan helpen om de vinger strak aan de pols te houden.

Ook de Raad van State maakte zich eerder zorgen over de uitvoerbaarheid. Het hoogste adviesorgaan van de regering houdt rekening met een ‘mogelijk substantiële toeloop’ naar schuldhulpverlening. ‘Naar schatting hebben zo’n 540.000 huishoudens problematische schulden, terwijl er maar 193.000 bij de gemeenten bekend zijn.’