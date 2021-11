Rotterdam en Haarlem gaan woningbeleggers weren

Rotterdam en Haarlem voeren opkoopbescherming in om beleggers te weren en kopers met een middeninkomen te helpen op de krappe woningmarkt. Per 1 januari 2022 is het in 16 Rotterdamse wijken alleen nog mogelijk een woning te kopen om er zelf te gaan wonen. In Haarlem gaat de opkoopbescherming stadsbreed gelden.

Per 1 januari 2022 krijgen gemeenten via een wetswijziging de mogelijkheid opkoopbescherming in te voeren. Amsterdam heeft ook al maatregelen op dit vlak aangekondigd. Wie vanaf volgend jaar in de hoofdstad een huis koopt met een WOZ-waarde tot 512.000 euro, moet er verplicht zelf gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk na vier jaar, uitzonderingen daargelaten. Rotterdam stelt de opkoopbescherming in voor woningen in 16 wijken die in het lage en middensegment liggen met een WOZ-waarde tot €355.000. Ook hier mag de woning dan alleen nog onder strenge voorwaarden worden verhuurd. Haarlem legt de grens vanaf 1 januari 2022 bij woningen met een WOZ-waarde van €389.000.

Speculatie aanpakken in Rotterdam

Met de invoering van de opkoopbescherming willen gemeenten verdere excessen op de woningmarkt tegengaan. Zo pakt Rotterdam particuliere verhuurders aan om starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kansen te geven bij het kopen van een woning tegen een redelijke prijs.

Volgens de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is het een belangrijke stap in de aanpak van verhuurders die startende kopers in de weg zitten. ‘Malafide beleggers maken het lastig voor woningzoekenden en zorgen voor een verslechtering van de leefbaarheid in de wijk. Met de invoering van de opkoopbescherming verwachten we dat de schaarse koopwoningen in handen komen van starters en middeninkomens. Mensen die graag in Rotterdam willen komen én blijven wonen.’ De woningmarkt in Rotterdam is volgens de wethouder uit balans. ‘Rotterdammers die een huis willen kopen, moeten opboksen tegen opkopers. En doordat huurpanden vaak tijdelijk bewoond worden, ontstaat er geen cohesie in de wijk.’

16 Rotterdamse wijken

Voor de selectie van de wijken is gekeken naar het aantal woningen in de wijk dat momenteel particulier wordt verhuurd. Én naar de leefbaarheid die mogelijk onder druk staat. Naar voren kwamen de wijken Bergpolder, Blijdorp, Bloemhof, Carnisse, Groot IJsselmonde, Het Lage Land, Hillegersberg-Zuid, Hillesluis, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Middelland, Nieuwe Westen, Oud-Mathenesse, Oud-Charlois, Rubroek en Tarwewijk.

Uitzonderingen

Uitzonderingen voor verhuur zijn mogelijk in Rotterdam, bijvoorbeeld bij verhuur van de woonruimte aan directe familieleden zoals ouders, kinderen, broers en zussen. Of als de eigenaar van de woning voor langere tijd, maximaal 12 maanden, op reis gaat. Hiervoor is dan een vergunning nodig die alleen de eigenaar van de woning kan aanvragen. Het verhuren van een woonruimte zonder vergunning kan de huurder duur komen te staan. Als de gemeente dit signaleert volgt handhaving. De boetes kunnen oplopen tot € 21.750.

Stadsbrede opkoopbescherming in Haarlem

Het college van Haarlem heeft in beeld laten brengen hoe vaak koopwoningen in de stad worden aangekocht door investeerders om te verhuren. Op basis hiervan is op 26 oktober jl. in de Haarlemse gemeenteraad een motie aangenomen. Die verzoekt het college ervoor te zorgen dat op 1 januari 2022 een stadsbrede opkoopbescherming kan worden ingevoerd. Het college bereidt daarom een aanvulling van de huisvestingsverordening voor. Per 1 januari zullen dan in de hele gemeente woningen met een WOZ-waarde tot €389.000 onder de opkoopbescherming vallen. Net als in Rotterdam en Amsterdam vormen ook in Haarlem bepaalde vormen van verhuur een wettelijke uitzondering op de opkoopbescherming. Dat zijn verhuur aan eerste- en tweedegraads familieleden, evenals tijdelijke verhuur tot 12 maanden. Ook verhuur van woningen die zijn verbonden aan een bedrijfspand vormen een uitzondering.