Amsterdam komt met zelfwoonplicht voor deel koophuizen

Wie vanaf volgend jaar een huis koopt in Amsterdam met een WOZ-waarde tot 512.000 euro, is verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk na vier jaar, uitzonderingen daargelaten. Zo wil de gemeente voorkomen dat beleggers zich koopwoningen toe-eigenen.

In de hoofdstad is er net als in de rest van land sprake van grote schaarste op de woningmarkt. De gemiddelde prijs voor een koop- en huurwoning blijft stijgen. Woningen worden de laatste jaren ook interessanter voor beleggers, die deze vervolgens verhuren. De druk op de woningprijzen en op de woningmarkt als geheel wordt hierdoor nog groter.

Opkoopbescherming

Het Amsterdamse college vindt dat woningen er zijn om in te wonen en niet louter winstobjecten moeten dienen. Door opkoopbescherming in te stellen wil de stad de schaarste op de woningmarkt te lijf gaan. Bij nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting om er als koper zelf te gaan wonen al. Het college wil dit nu ook voor een deel van de bestaande bouw gaan verplichten.

Dat betekent dat er vanaf 2022 voor vier jaar na aankoop van een woning een verbod gaat gelden om deze te verhuren. Als de gemeenteraad akkoord gaat geldt het verbod voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro, zo’n 60 procent van het totaal aantal koopwoningen.

Uitzonderingen

Verhuren mag overigens wel aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden. Ook mag de woning tijdelijk verhuurd, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland. Dat is ook het geval als de woonruimte verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.

Inspraak

De gemeente wil dat mensen die op zoek zijn naar een koopwoning met de komst van de regeling meer kans maken op een betaalbaar huis. Amsterdam wil de aanpassingen dan ook zo snel mogelijk opnemen in de Amsterdamse Huisvestingsverordening. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot half december hun zegje doen over het voorstel.