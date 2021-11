Nieuwe helpdesk voor vragen over asielopvang

Gemeenten ontvingen deze zomer een oproep om met spoed te zoeken naar opvanglocaties voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders. Om hen hierbij te ondersteunen, biedt de VNG een centrale helpdesk aan.

Gemeenten willen wel aan de oproep meewerken, maar er leven nog veel vragen. Om hen hierin bij te staan, kunnen ze daarom vanaf begin deze maand bij de Helpdesk Asielopvang van VNG terecht. De vragen die binnenkomen bij dit centrale punt worden beantwoord door de koepelorganisatie zelf, door het Rijk of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Online wegwijzer

De VNG heeft ook een online wegwijzer gepubliceerd. Hierin is veel informatie gebundeld. Denk aan handreikingen, praktijkvoorbeelden, modellen en regelingen van verschillende organisaties. Zo is er informatie over de asielprocedure zelf en de realisatie van opvanglocaties. Maar ook over lokaal draagvlak en maatschappelijke onrust. Verder kunnen gemeenten er lezen over over de taakstelling huisvesten van asielzoekers en het huisvesten van statushouders, bijvoorbeeld over de mogelijkheid van flexwonen.

Ook de antwoorden op vragen aan de nieuwe helpdesk zullen in de online wegwijzer verschijnen. Die wordt regelmatig voorzien van een update.

Noodopvang vluchtelingen

Momenteel helpen verschillende gemeenten met de noodopvang van asielzoekers. De druk op de opvang in het azc in het Groningse Ter Apel (gemeente Westerwolde) is mede door de recente grote toestroom van mensen uit Afghanistan snel toegenomen. Vanaf de aanmelding hier moeten asielzoekers doorstromen naar andere centra in het land. Door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland, stokt de doorstroming. Om tijdelijke opvang in tenten te voorkomen, is recent aan burgemeesters gevraagd noodopvang te creëren.