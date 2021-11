Zuidplas is voedselrijke thuishaven voor bijen

De gemeente Zuidplas zet zich bijzonder in om een veilige en voedselrijke thuishaven te creëren voor wilde bijen. Met die inzet sleepte Zuidplas de prijs voor ‘bijvriendelijkste’ gemeente van Nederland in de wacht.

De Zuid-Hollandse gemeente ontving de eretitel uit handen van Nederland Zoemt, een project waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samenwerken. Zuidplas kreeg de prijs onder andere vanwege het maaibeleid. ‘In de gemeente worden de bermen bijvriendelijk beheerd, zodat wilde bijen genoeg voedsel hebben. Op veel plekken wordt gefaseerd gemaaid en blijft het maaisel een paar dagen liggen. Zo krijgen insecten de tijd om te verkassen.’

Prijswinnende samenwerking

De jury was eveneens gecharmeerd van de samenwerking van de gemeente met verschillende relevante partijen, zoals waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, onderwijs en inwoners. Die samenwerkingen richten zich op de zorg voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Een trotse wethouder Jan Willem Schuurman vertelt: ‘Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat dit beleid door iedereen, zowel inwoners, ambtelijk, bestuurlijk en de raad wordt gedragen. Ook de motie die in 2019 is aangenomen om onze gemeente vriendelijker voor bijen en biodiverser te maken, heeft bijgedragen aan het succes.’ De gemeente wint naast de eretitel ook een insectenhotel, 25 m2 bloembollen, 25 m2 bijvriendelijke planten en advies.

Utrechts integrale aanpak

Zuidplas neemt de eretitel over van de gemeente Utrecht. De Domstad werd vorig jaar verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Utrecht kon toen vooral vanwege de integrale aanpak op veel lof rekenen. Er werd zelfs een groenadviseur aangenomen, die in verschillende ruimtelijke projecten bijvriendelijke adviezen geeft. ‘Groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie worden steeds belangrijker in de stad. In Utrecht willen we dat groen gelijke tred houdt met verstedelijking.’

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen. De inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is nodig. In Nederland zijn 358 soorten wilde bijen actief, maar de helft hiervan wordt bedreigd.