Betere communicatie door voorbeeldbrieven

Er zijn 35 veelgestuurde voorbeeldbrieven aan inwoners toegevoegd aan De Kennisbank Beeldbank. Gemeenten kunnen de brieven gebruiken voor hun communicatie over bijvoorbeeld omgevingsrecht, de APV en klachten en bezwaren.

Een brief die je als gemeente verstuurt, moet voor de ontvanger helder en begrijpelijk zijn. De werkgroep Duidelijke Overheidscommunicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ter ondersteuning van de communicatie een aantal voorbeeldbrieven ontwikkeld en getest, die je als gemeente vrij kunt gebruiken.

Veelvoorkomende brieven

De documenten in de Kennisbank Beeldbank zijn gemaakt in samenwerking met verschillende gemeenten en daarna getest. Bij alle teksten is ook de testinformatie te vinden. De brieven kun je als gemeente downloaden en als model nemen of ter inspiratie gebruiken.

Het gaat om brieven die in de gemeentelijke praktijk vaak worden verstuurd naar inwoners, ingedeeld naar thema. De thema’s zijn omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening (APV), de Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wmo en Wet inburgering, en als laatste klachten en bezwaren.

Heldere taal

Eerder ontwikkelde VNG Realisatie samen met gemeenten en Stichting Lezen en Schrijven ook al modelteksten met bijbehorende iconen voor de Kennisbank Beeldbank. Gemeenten kunnen hiermee hun websites toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken.

Deze teksten gaan over onderwerpen als de bijstand, een huis verbouwen, identiteitsbewijzen, subsidies en vergunningen. Binnenkort verschijnt er een nieuwe ’toolkit taal’ op de site, met meer voorbeeldbrieven, tips en testinformatie.

Duidelijke overheidscommunicatie

De VNG maakte ook de handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten. Dit document helpt bij het opstellen van een plan voor duidelijke communicatie met inwoners en ondernemers. Ook geeft het voorbeelden van duidelijke overheidscommunicatie. De handreiking richt zich op schriftelijke communicatie zoals formulieren, brieven en webteksten.