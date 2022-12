Alle informatie over huisvesting aandachtsgroepen gebundeld

Er is een centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen gelanceerd: het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen. Het platform ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de maatregelen uit het gelijknamige programma.

Het nieuwe kennisplatform is een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met onder meer het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), VNG, Aedes en IPO. Bij de uitvoering van het programma ‘Een thuis voor iedereen’ werken de verschillende ministeries en brancheorganisatie samen met de G4 en de G40 aan het verbeteren van de huisvesting voor kwetsbare mensen.

Huisvesting vinden lastig

Voor een toenemend aantal mensen is het vinden van een passende, betaalbare woning lastig. En voor wie zich in een kwetsbare situatie bevindt is de uitdaging vaak nog groter. Denk bijvoorbeeld aan dak- en thuisloze mensen, mensen met een sociale of medische urgentie, inwoners die uitstromen uit een intramurale instelling, studenten, statushouders of arbeidsmigranten. Zij zijn op zoek naar woonruimte, maar zijn daarnaast vaak ook afhankelijk van extra zorg, werk en begeleiding.

Online kennispunt

Het online kennis- en expertisecentrum biedt praktische informatie, zoals stappenplannen en handreikingen, waar beleidsadviseurs gemakkelijk en snel mee aan de slag kunnen. Daarnaast bundelt het alle beschikbare informatie over de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Per aandachtsgroep wordt praktische en expertinformatie gegeven, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, financiële regelingen, relevante handreikingen, stappenplannen en praktijkvoorbeelden. Ook wordt verwezen naar relevante bijeenkomsten, webinars en netwerkmogelijkheden.

‘Gemeenten onder enorme druk’

Ellen Koster, strategisch adviseur sociaal domein bij VNG, licht in een praktijkverhaal op het platform de toegevoegde waarde van het kennispunt toe. ‘Gemeenten staan onder enorme druk. Er zijn veel opgaven en er is soms onvoldoende capaciteit om hier allemaal mee aan de slag te gaan.’ Gemeenten hebben volgens haar behoefte aan een plek waar alle informatie over de huisvesting van aandachtsgroepen is gebundeld. ‘De informatie is nu bij verschillende partijen online vindbaar, maar er was nog geen overkoepelende plek waar alle belangrijke informatie samenkomt.’