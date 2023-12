Cao gemeenten en werkbedrijven 2024 definitief

De Cao Gemeenten en Cao SGO voor volgend jaar zijn na de ledenraadpleging definitief. Gemeenten zijn akkoord met het resultaat van de onderhandelingen door werkgevers en vakbonden. Ook de Cao Sociale werkvoorziening (SW) en Cao Aan de slag zijn na een lang traject definitief.

De leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) stemden voor de nieuwe cao. De nieuwe cao’s voor gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties gelden van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Werkgevers VNG en WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF bereikten in november een akkoord.

Belangrijkste afspraken

FNV zette de belangrijkste afspraken op een rij, zoals een loonstijging van 4,75 procent per 1 januari 2024 en 1,25 procent per 1 oktober 2024. En 1 bovenwettelijke vakantiedag in 2025. Ook wordt door de arbeidsmarktkrapte doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger en de opzegtermijn voor werknemers 2 maanden in plaats van 1. Verder is er meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag en om een 40-urige werkweek af te spreken.

Cao werkbedrijven

Ook de Cao Sociale werkvoorziening (SW) en Cao Aan de slag zijn na een lang traject ‘eindelijk definitief’, meldt de VNG. De medewerkers die vallen onder deze cao’s krijgen onder andere een hogere reiskostenvergoeding en meer salaris. ‘Gemeenten steunen de afspraken die een kwetsbare groep inwoners compenseren voor de sterk gestegen kosten voor het levensonderhoud’. Zorgen zijn er echter ook bij wergevers VNG en Cedris, omdat er geen extra geld vanuit het Rijk komt.

Het Rijk is aan zet

‘Een structurele financiële dekking om deze verbeterde arbeidsvoorwaarden te betalen ontbreekt nog,’ aldus Cedris. ‘Daardoor moet het geld uit potjes komen die bedoeld zijn voor andere zaken.’ Volgens voorzitter Mohamed El Mokaddem is het cao-akkoord ‘een broodnodige stap’, omdat veel werknemers financieel knel zitten door de inflatie. ‘We hebben het onderste uit de kan gehaald voor onze medewerkers, maar we zijn er nog lang niet. Er is meer nodig. Nu is het Rijk aan zet.’