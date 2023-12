VNG: beleid nodig om kwaliteit uitvoering te borgen

Door krapte op de arbeidsmarkt en de toename van (ingewikkelde) taken, wordt de druk op de gemeentelijke uitvoering steeds hoger. De VNG wil daarom 15 pilots financieren die een impuls moeten geven aan de uitvoeringskracht. Of die een bijdrage leveren aan de aanpak van het personeelstekort.

‘Gemeenten maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun dienstverlening,’ zo schrijft de VNG. Volgens de koepelorganisatie zijn er dan ook gericht beleid en maatregelen nodig, om de dienstverlening op niveau te houden.

Maximaal 250.000 euro per pilot

De VNG gaat daarom 15 pilots die door gemeenten zijn bedacht co-financieren en begeleiden. De pilots dragen bij aan innovatievere bedrijfsprocessen, het behouden van personeel of het aantrekken van nieuwe medewerkers. ‘Om maatschappelijke opgaven te realiseren en er te zijn voor inwoners, is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende goede mensen hebben, behouden en processen slimmer en innovatiever inrichten.’

De VNG ondersteunt een pilot met een bedrag tot 250.000 euro. Ook ontvangen deelnemende gemeenten een coach of expert die één dag per week het project mede ondersteunt. Dit is mogelijk dankzij een subsidie van het Rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU).

Goede ideeën gevraagd

Elke gemeente met een goed idee kan zich voor zo’n pilot inschrijven. Gevraagd wordt om ideeën aan te leveren, die betrekking hebben op het bevorderen van instroom van personeel of het behouden van werknemers, bijvoorbeeld door een andere aanpak van het ziekteverzuim. Ideeën voor innovatiever werken – bijvoorbeeld door procesverbeteringen, inzet van data en nieuwe samenwerkingen – zijn ook welkom, evenals voor de statuur van de uitvoering. Bij dat laatste kan worden gedacht aan personeelsbeleid en functiewaardering, waarin meer recht wordt gedaan aan de toename en complexiteit van de functie.

Ook is het mogelijk dat gemeenten een vervolg geven aan een afgerond succesvol project door dit op te schalen, op een andere functie of afdeling toe te passen of in samenwerkingsverband met een andere gemeente uit te voeren.

Landelijke uitrol

Inschrijving kan van januari tot maart 2024. De selectie en beoordeling vindt de maand erop plaats door een alliantie van experts vanuit (lokale) overheden, instellingen en de wetenschap. Vanaf mei starten de eerste pilots. Er wordt onder meer gekeken naar hoe herbruikbaar, vernieuwend of impactvol een initiatief is. En of het kan rekenen op voldoende commitment vanuit bestuur en management. Ook van belang is of deelnemers in een community of practice kennis en ervaringen willen uitwisselen.

Na afloop van de 15 pilots wordt vastgesteld wat de meest effectieve en innovatieve maatregelen zijn. ‘Die gaan we vervolgens op landelijk niveau delen, collectief oppakken en verder brengen, om zo de kwalitatieve capaciteit bij gemeenten zo snel mogelijk op niveau te krijgen en te houden.’