Weerstand voorkomen bij asielopvang: ‘Informeer tijdig en luister’

In de asielcrisis is het belangrijk dat je als gemeente de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers zo goed mogelijk laat verlopen in de buurt. Kennisinstituut Movisie onderzocht hoe je weerstand van omwonenden kunt voorkomen. Tips om inwoners zo goed mogelijk te informeren en betrekken.

De afgelopen periode beheerst het onderwerp asielopvang het nieuws. Zo deed demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) weer ‘met klem’ een beroep op gemeenten en provincies om meer nieuwe opvangplekken beschikbaar te stellen. Ook bekijkt hij of de opvang van asielzoekers mogelijk is op een aantal Defensielocaties, met toestemming van de betreffende gemeenten. Verschillende gemeenten breiden hun noodopvang uit of kopen bijvoorbeeld flexwoningen aan.

Weerstand van omwonenden

De gemeente Den Haag kwam in het nieuws met een hotel in de wijk Kijkduin waar mensen werden opgevangen die pas asiel aanvroegen. Vanuit omwonenden kwam er veel weerstand. In Uden komt voorlopig geen huisvesting voor 300 asielzoekers, omdat omwonenden naar de rechter stapten en deze hen gelijk gaf. De druk om asielzoekers humaan op te vangen, is alleen maar toegenomen. Met het uitstel van de opening zoals nu het gevolg lijkt, wordt die druk nog groter’, aldus de gemeente. ‘In die zin vinden wij de uitspraak zeer teleurstellend.’

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet tegen de komst van een opvanglocatie in hun buurt zijn. Maar dat het meestal de manier is waarop een besluit tot stand is gekomen, tot onvrede of wantrouwen leidt, zo schrijft Movisie. Als het als een voldongen feit voelt bijvoorbeeld of de mogelijkheid tot meebeslissen niet mogelijk was. Zo was ook in Uden het geval. Volgens de omwonenden zijn hun belangen door de gemeente veronachtzaamd en voelen zij zich niet gehoord. Ze willen graag inspraak en een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente.

Adviezen om te informeren en betrekken

Er zijn dan ook een aantal zaken waar je als gemeente rekening mee kunt houden om omwonenden zo goed mogelijk te informeren en betrekken. Het eerste advies van Movisie is het op tijd informeren van een brede groep omwonenden. Als je als gemeente heel snel moet schakelen in deze tijden van crisis is dit uiteraard niet altijd mogelijk. Wel is het altijd raadzaam om voldoende heldere, concrete informatie te bieden, deze op verschillende manieren te verspreiden en deze info online actueel te houden.

Humanitaire frames

In communicatie is het goed om zogenoemde humanitaire frames te gebruiken. Hiermee bedoelt Movisie dat je spreekt en schrijft over de komst van mensen, vrouwen, mannen en kinderen, die onderdak, een veilige plek en rust nodig hebben. ‘Het beeld uit de politiek en media dat een opvanglocatie voor asielzoekers altijd gepaard gaat met onveiligheid klopt niet.’

Luister en werk samen

Leg je oor te luister en hoor wat inwoners aan zorgen delen en kom samen tot oplossingen. ‘Dat gaat het beste in klein verband en met verstand van wat er speelt in de wijk. Geef mensen de mogelijkheid mee te praten over het verloop van de opvang, bijvoorbeeld in een klankbordgroep.’ Blijf daarnaast ook met de omwonenden in contact. Verstrek hen met informatie waar ze terecht kunnen met zorgen, vragen of bij overlast en reageer snel hier op. De laatste tip is om samen te werken met inwoners. ‘Stimuleer en waardeer de inzet van lokale organisaties en vrijwilligersinitiatieven. Zij zijn ambassadeurs voor de opvang in hun eigen wijk.’