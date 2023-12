Statushouders versneld naar hotels

Zo’n 1360 statushouder worden vanuit Ter Apel ‘versneld uitgeplaatst’ naar hotels in de hun aangewezen gemeente of daar in de buurt, meldt demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) dinsdag. Tweede Kamerfracties van links tot rechts toonden zich tijdens het Vragenuurtje gefrustreerd over het uitblijven van een oplossing voor de opvangcrisis.

Opvang in hotels is een van de maatregelen om de opvangcrisis in Nederland aan te pakken. Sinds enige tijd is het weer overvol in het Groningse asielzoekers- en aanmeldcentrum Ter Apel. Van der Burg spreekt van een ‘kritieke situatie’, zo bleek dinsdag uit een brief aan de Tweede Kamer, die ook is ondertekend door demissionair minister van Binnenlandse Zaken, De Jonge.

Vorige week noemde de Inspectie Justitie en Veiligheid de situatie in Ter Apel al ‘onveilig en onhoudbaar’. Momenteel verblijven daar ongeveer 2280 mensen, 280 meer dan afgesproken, zei Van der Burg dinsdag. Er wordt nu nachtopvang buiten Ter Apel georganiseerd. ‘Zo kan eenieder gedurende de nacht worden opgevangen en hoeft niemand buiten te slapen’, meldt hij aan de Kamer.

Minimaal 4000 plekken nodig

Om de druk op Ter Apel te verminderen wordt ‘alles op alles gezet om binnen zeer korte termijn daar onder het afgesproken aantal asielzoekers van maximaal 2000 asielzoekers te komen en te blijven’, aldus de bewindsman. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten op korte termijn 4000 tot 5000 opvangplekken elders worden gerealiseerd. Afgelopen vrijdag zei Van der Burg dat hij ook in gesprek is over defensielocaties om mensen op te vangen.

Hotels en flexwoningen

Er is een forse achterstand ontstaan in het huisvesten van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Besloten is daarom om statushouders die al langer dan veertien weken aan een gemeente zijn gekoppeld, in hotels te plaatsen. ‘Zodat ze niet langer reguliere plekken bezet houden in asielzoekerscentra,’ aldus Van der Burg. Het gaat om een groep van ongeveer 1360 statushouders in 170 gemeenten, die hebben aangegeven ‘binnenkort’ woonruimte te hebben voor deze mensen. Er wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde Hotel- en Accommodatieregeling (HAR). Daarbij neemt het COA de reservering en de kosten voor het hotel voor zijn rekening. Er is 1000 euro beschikbaar per statushouder.

Ook is aan woningcorporaties gevraagd om binnen hun woningvoorraad te kijken wat mogelijk is. Om verdringing van andere woningzoekenden te voorkomen, zijn medeoverheden gevraagd om snel locaties voor flexwoningen beschikbaar te stellen.

Kamerfracties boos over uitblijven oplossing

Kamerleden toonden zich dinsdag gefrustreerd over de aanhoudende opvangcrisis. Tijdens het eerste Vragenuurtje van de pas geïnstalleerde Tweede Kamer maakten partijen van links tot rechts zich boos over het uitblijven van een structurele oplossing. GroenLinks-PvdA en D66 hopen dat de Spreidingswet ondanks de wankele politieke steun zal worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Partijen aan de rechterflank benadrukten dat de instroom omlaag moet.

‘Hier staan we weer’

Anderhalf jaar geleden was volgens Kati Piri (GL-PvdA) ‘echt een dieptepunt bereikt’ toen asielzoekers buiten moesten slapen in Ter Apel. Van der Burg en premier Rutte zeiden toen dat ze het nooit meer zouden laten gebeuren, memoreerde Piri. ‘En hier staan we dan weer.’

Van der Burg ziet net als Piri voor een deel de oplossing in de Spreidingswet, die asielzoekers eerlijker over het land moet verdelen. Daarnaast denkt hij dat het COA meer opvangplekken moet krijgen, de IND beter bemenst moet worden en dat de instroom omlaag moet. Rotterdam kreeg meerdere keren een sneer van Van der Burg. Die gemeente laat het volgens hem ‘volledig afweten’. ‘Ze vangen veel minder mensen op dan te verwachten valt op basis van het bevolkingsaantal.’

Voor 1 februari duidelijkheid

De Eerste Kamer wil voor 1 februari duidelijkheid geven over de Spreidingswet. De senaat gaat het wetsvoorstel op 16 januari plenair behandelen en stemt er een week later over. Dat heeft de commissie immigratie en asiel van de Eerste Kamer dinsdag besloten. Het is echter nog steeds niet duidelijk of een meerderheid met het politiek gevoelige wetsvoorstel gaat instemmen.

Vooral rechtse partijen zien niets in de wet, met name omdat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen asielzoekers op te nemen als zij blijven weigeren. Met de wet hoopt het demissionaire kabinet dat de huidige opvangproblemen tot het verleden gaan behoren.