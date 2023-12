280 miljoen euro voor verbeteren leefbaarheid wijken

Twintig gemeenten krijgen uit de tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van in totaal 280 miljoen euro. Het geld is bestemd voor 38 projecten, waarmee 13.000 woningen kunnen worden verbeterd.

In verschillende gebieden verspreid door heel Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom riep het kabinet in 2021 het Volkshuisvestingsfonds (VHF) in het leven. Gemeenten kunnen via een regeling subsidie krijgen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden. Begin 2023 maakte het kabinet bekend hiervoor 600 miljoen euro vrij te maken. Gemeenten konden een aanvraag doen voor een deel van de eerste tranche van 140 miljoen euro.

In de tweede tranche is nu 280 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat schrijft demissionair minister de Jonge van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. ‘Zo voorkomen we dat bewoners op achterstand komen te staan en zorgen we voor een veilige en prettige woonomgeving.’

Verbeteren van 13.000 woningen

In totaal werden er 60 projecten aangemeld, die samen optelden tot 480 miljoen euro. De tweede tranche is daarmee ruim overtekend. Een toetsingscommissie boog zich over de aanvragen en koos 38 projecten uit, die een bijdrage krijgen. Samen zijn deze goed voor het verbeteren van ongeveer 13.000 woningen, verdeeld over 20 gemeenten. Stedelijke Focusgebieden en grensregio’s krijgen in de regeling voorrang. Van de gemeenten die nu een toekenning kregen, behoren 10 gemeenten tot de stedelijke focusgebieden en liggen 9 gemeenten in een grensregio. Slechts één gemeente behoort niet tot een prioritair gebied.

Zo krijgt de gemeente Noardeast-Fryslân bijna 9,2 miljoen euro voor hun aanpak van de leefbaarheidsproblematiek. Haarlem krijgt ruim een miljoen euro voor de verduurzaming van een wijk. En Breda ontvangt 11,4 miljoen euro voor de verduurzaming van koopwoningen en bijna 2,7 miljoen euro voor de verduurzaming van VVE’s.

Nieuwe kansen in 2024

Om gemeenten die nu geen bijdrage kregen en andere gemeenten snel weer een kans te geven, wordt begin februari 2024 al de derde tranche van het Volkshuisvestingsfonds opengesteld. Die bevat 175 miljoen euro. Het loket voor de vierde tranche gaat open van 1 juni tot 1 oktober 2024 en bevat minstens 118 miljoen euro.

Over het Volkshuisvestingsfonds

De subsidie van het Volkshuisvestingsfonds is primair bedoeld voor het verbeteren van particulier woningbezit (renovatie en verduurzaming), transformatie van commercieel vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Daarnaast kan de subsidie ook worden ingezet voor de inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen.