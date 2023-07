Aanmelden voor bijdrage Volkshuisvestingfonds weer mogelijk

Sinds 1 juli kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Voor 2023 is 140 miljoen euro beschikbaar om in kwetsbare wijken de leefbaarheid te verbeteren door herstructurering van woningen. Dit budget wordt waarschijnlijk nog verdubbeld naar 280 miljoen euro, als het parlement goedkeuring geeft.

Bij de bekendmaking begin dit jaar van de voortzetting van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) uit 2021, had woonminster De Jonge het nog over een fonds van 600 miljoen euro. Dit bedrag is dus flink teruggeschroefd. Het VHF is in het leven geroepen om huizen te verbeteren om een leefbaardere en veiligere wijk voor inwoners te creëren.

Regeling 2021

Bij de regeling uit 2021 ontvingen gemeenten in totaal 450 miljoen euro. In 20 gemeenten kregen 33 deelplannen een toekenning, waarmee in totaal bijna 22.000 woningen in kwetsbare gebieden worden verbeterd.

Loket aanvragen open

Het loket voor de aanvraag van een bijdrage in 2023 uit het VHF is geopend van 1 juli tot en met 16 oktober. Gemeenten kunnen vanaf nu steun aanvragen door alle verplichte bijlagen te mailen, vanaf 17 juli is er een online formulier beschikbaar.

Gemeenten kunnen individueel, maar ook samen of als regio een aanvraag indienen. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Dit zijn de 20 stedelijke focus-gebieden en 13 grensregio’s.

Herstructurering

Het geld is onder meer aan te vragen voor primaire herstructureringsactiviteiten zoals woningverbetering van particuliere woonruimte, het transformeren van gebouwen naar woningen, of het kopen van woningen om ze te om te vormen. Ook noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte en het realiseren maatschappelijke voorzieningen op wijk- en buurtniveau komen in aanmerking .

Eenvoudiger

De aanvraag in 2023 is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken eenvoudiger en toegankelijker gemaakt dan twee jaar geleden. Er is bijvoorbeeld geen aparte onderbouwing nodig als de aanvraag onderdeel uitmaakt van een groter en samenhangend geheel, de gebiedsplannen. De administratieve lasten worden hierdoor beperkt. En het minimum aantal woningen is verlaagd, zodat kleinere gemeenten eerder kunnen voldoen aan de eis.