Veel aandacht voor ‘goed groen’ bij inzendingen Steenbreektrofee

Elk jaar reikt Stichting Steenbreek een trofee uit aan een project dat verstening in een gemeente tegengaat. Dit jaar hebben de projecten die kans maken op de Steenbreektrofee een duidelijke gemene deler. ‘Aandacht voor de kwaliteit van het groen staat centraal. Ook delen de kanshebbers de focus op het verbeteren van de biodiversiteit.’

Stichting Steenbreek is jaarlijks op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden onder de gemeenten die aangesloten zijn. Projecten die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut om bijvoorbeeld biodiversiteit te verbeteren. Of die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’, is hierbij leidend.

Nominaties Steenbreektrofee

Voor de Steenbreektrofee 2023 zijn zes projecten genomineerd. De Ecokathedraal in Heerenveen zorgt er voor dat buurtbewoners een actieve rol krijgen in hun eigen woonomgeving. Een ander genomineerd project, Het voedselbos Nieuwe Erven in Brummen maakt bewoners bewuster van korte ketens in een duurzame voedselvoorziening en betrekt hen daarbij. Het is een leerproject over het combineren van gemeenschapszin, voedsel, educatie en biodiversiteit.

De gemeente Súdwest-Fryslân en woningcorporatie Accolade bieden inwoners gratis een groene voortuin aan. Zij werken samen om investeringen, zoals rioolrenovatie, en klimaatopgave te combineren. De Rotterdamse Tuin van de Wijk is ván en voor de wijk. Bewoners kunnen er terecht voor groen advies, concrete hulp bij hun groene plannen en om elkaar te inspireren.

Natuurterrein Natuurrijk in Krimpenerwaard krijgt sinds vorig jaar gewipte tegels voor hergebruik. Intussen zijn er al drie natuurmuren en -hotels aangelegd. De rij wordt gesloten door de vergroening van het dakterras Fongersplaats in Groningen door de groencommissie van de VvE samen met een kunstenaar.

Afname biodiversiteit

De gemene deler van de inzendingen dit jaar is ‘goed groen’. ‘De afgelopen jaren stonden veel gemeentelijke projecten in het teken van klimaatadaptatie (met het oog op hittestress en te veel en te weinig water),’ aldus juryvoorzitter Margot Ribberink. ‘Dat het klimaat verandert, is de meeste mensen inmiddels duidelijk. Mijn zorgen gaan de laatste jaren veel meer naar de afname van de biodiversiteit. Ik zie dit jaar onder de 22 inzendingen gelukkig veel projecten die vooral aandacht hebben voor de kwaliteit van het groen en het besef dat we moeten focussen op het verbeteren van de biodiversiteit.’

‘Persoonlijk word ik heel blij van alle mooie grote en ook kleine groene initiatieven, vaak door één individu geïnitieerd.’ Toch gaat het vergroenen op grote schaal volgens haar nog steeds veel te langzaam. ‘Daar maak ik mij ernstig zorgen over. We zullen nog meer moeten samenwerken en grote projecten moeten opzetten. En zo de achteruitgang van de natuur in ons land een halt toe te roepen.’

Sociale bijvangst

Twee jaar geleden lieten de Steenbreekprojecten relatief vaak een sociale bijvangst zien. Ribberink: ‘Door te werken met groen kun je mensen verbinden. Het is een mooie oplossing voor eenzaamheid bijvoorbeeld.’ Vorig jaar lag de nadruk juist meer op samenwerkingsverbanden. ‘Steenbreek is naast een kennis- ook een netwerkorganisatie. We leren gemeenten hun eigen lokaal netwerk op te zetten en te verbinden met andere organisaties, bedrijven, waterschappen en de provincie.’

Hippe trend: zelf voedsel produceren

Een laatste ontwikkeling die Ribberink signaleert en wellicht tot gemeentelijke inspiratie leidt, is die van eetbaar groen: ’Er wordt steeds meer met voedsel gedaan, een hippe trend die ik leuk vind. ‘De aandacht voor gezond eten zonder pesticiden zie je door heel Nederland terug, in de vorm van gezamenlijke moestuinen, voedselbossen en projecten zoals Herenboeren. Ook dat is mooi om te zien.’

Eerdere winnaars

Dit jaar wordt de Steenbreektrofee voor de zevende keer uitgereikt. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Nationale Groendag op woensdag 11 oktober. Eerdere winnaars zijn Harderwijk, Spijk, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Den Haag. Den Helder kreeg daarnaast drie jaar geleden een aanmoedigingsprijs voor de rolstoelvriendelijke ontmoetingstuin, een initiatief van inwoners, met ondersteuning van de gemeente.