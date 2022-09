Haags wijkpark wint Steenbreektrofee 2022

De projecten Wijkpark Cromvliet Den Haag en Groenbuurt Leiden hebben de Steenbreektrofee 2022 gewonnen. Beide projecten scoorden hoge ogen als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit en de sociale cohesie in de wijk. De jury was onder de indruk van de unieke aanpak van de professionals in Den Haag, ‘zo moet het’.

Het is de zesde keer dat de Steenbreektrofee wordt uitgereikt. In aanmerking komen inzendingen van bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten. Die projecten gaan bijvoorbeeld verstening tegen, zorgen voor verduurzaming en vergroening en leveren een bijdrage aan biodiversiteit, klimaatbestendigheid én leefomgevingskwaliteit.

Sleutel tot succes

Met de verkiezing wil de stichting innovatieve en inspirerende voorbeelden in het zonnetje zetten. De mate van samenwerking tussen betrokken partijen, die de duurzaamheid van een project bevordert is belangrijk voor het juryoordeel. ‘Soms kan één persoon al de sturende kracht zijn om verandering aan te jagen,’ aldus jury-voorzitter Margot Ribberink. ‘Maar de kracht van samenwerking met diverse partijen blijft de sleutel tot succes.’ Een kanttekening is ook op zijn plek: ‘In de uitgevoerde projecten kan nog wel meer aandacht worden geschonken aan de gevolgen van het veranderende klimaat. ‘

Haagse credits

In de categorie voor professionals won het project Wijkpark Cromvliet Den Haag. Het plein en omgeving vroeg om de nodige verbetering vanwege de verslechterde leefbaarheid, kwaliteit van de buitenruimte en problematiek door hittestress en wateroverlast. ‘Zo moet het. Het nieuwe wijkpark is een droom, wens en verbeelding die voor bewoners is uitgekomen. Het park verdient daarom een landelijk podium’ aldus de jury. ‘Deze wijkaanpak is vrij uniek in Nederland. Het beschikbare budget was aanzienlijk, maar vergelijkbare budgetten worden vaak alleen voor technische oplossingen ingezet.’

Groene stadsoase

In de categorie Maatschappelijke Initiatieven won Groenbuurt Leiden. Het project is opgezet door bewoners die zich al tien jaar vrijwillig inzetten om hun wijk tot een groene stadsoase te ontwikkelen. Dit doen ze op verschillende manieren, zoals met de aanleg van boomspiegels en regentonnen, het aanplanten van fruitbomen, een tiny forest en groene netwerken voor insecten en egels, maar ook met educatieve projecten. ‘Ze mogen trots zijn op hun bijdrage voor de buurt, en nemen terecht de trofee mee naar Leiden,’ aldus de jury.

Project met potentie

De aanmoedigingsprijs werd gegeven aan De Straatboer Make-Over. Een voorbeeldproject voor Nederland waar sociale en groene waarden samenkomen, zo schrijft Steenbreek. ‘In kwetsbare wijken met veel sociale woningbouw is het extra moeilijk om bewoners bij vergroening te betrekken. Door daadwerkelijk te helpen met het verwijderen van stenen, het aanbieden van gratis planten en advies aan bewoners, is snel resultaat in de straat te zien. Het project heeft potentie voor de toekomst.’

Andere winnaars

Eerder wonnen ook Landgraaf en Harderwijk (2021), Spijk (2019), Laarbeek (2018), Leeuwarden (2017) en Den Haag (2016). Den Helder kreeg twee jaar geleden een aanmoedigingsprijs voor de rolstoelvriendelijke ontmoetingstuin, een initiatief van inwoners ondersteund door de gemeente.