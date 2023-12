Tips om inwoners meer te betrekken bij bouwplannen

Gebrek aan informatie over gemeentelijke bouwprojecten leidt vaak tot irritaties en bezorgdheid onder inwoners. Bijna de helft van de Nederlanders wil graag beter betrokken worden bij bouwplannen en nieuwbouwprojecten in de directe omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Cyclomedia.

Er is met name behoefte aan duidelijkheid over de te verwachten hinder en duur van de werkzaamheden. Cyclomedia deelt 3 tips om inwoners meer te betrekken bij bouwprojecten.

Onwetendheid

Uit het onderzoek (uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope, onder 1004 Nederlanders) blijkt dat 48 procent van de respondenten behoefte heeft aan betere informatie over bouwplannen door hun gemeente. Zo zegt 38 procent vaak niet te weten welke straten worden afgesloten en vindt 36 procent het lastig om begrip te tonen voor de situatie als ze te weinig weten over het bouwproject.

Tips

Een nauwere samenwerking tussen stakeholders en gemeenschap kan leiden tot meer tolerantie. Drie tips daarvoor:

Betrek inwoners door visualisatie en informatie

De communicatie over bouwplannen schiet tekort, vindt 40 procent van de Nederlanders. Bijvoorbeeld over welke straten er worden afgesloten en hoelang de overlast gaat duren. Transparantie en duidelijkheid kan worden verhoogd door omwonenden actief in het proces te betrekken. Met bijvoorbeeld visualisaties van het eindresultaat of meer informatie over de overlast, kan begrip en misschien zelfs enthousiasme worden gewekt. Informeer effectief en bij voorkeur digitaal

Bij de groeiende vraag naar communicatie over stedelijke planning, blijkt er veel verschil in de wijze waarop inwoners de informatie willen ontvangen. De voorkeur van 50 procent van de respondenten ligt bij digitale kanalen. Een bijkomend voordeel van duidelijke, toegankelijke digitale platforms is dat het steeds visueler kan worden weergegeven. Met bijvoorbeeld bewegende beelden, 3D-modellen en video’s kan echt de impact worden getoond van een bouwproject op de omgeving. Luister naar inwoners

Inwoners willen graag betrokken worden bij bouwprojecten. Het is daarom essentieel om te luisteren naar de behoeften en voorkeuren van belanghebbenden. Dat biedt inzicht in hoe zij informatie willen ontvangen en welke hinder zij ervaren van (nieuw)bouwplannen.

Terrein te winnen voor gemeenten

‘Het feit dat inwoners het vaak lastig vinden om in te beelden welke impact bouwprojecten hebben op hun leefomgeving, laat zien dat er nog gebied te winnen is door gemeenten’, zegt Thomas Pelzer, Product Manager 3DNL bij Cyclomedia. ‘Het benadrukt de behoefte aan visuele transparantie in stadsplanning. Het helpt bij het overbruggen van de communicatiekloof, maar ook bij het creëren van meer begrip én acceptatie voor veranderingen in de leefomgeving’.

Behoefte aan inspraak

Want inwoners blijken zeker niet tégen nieuwbouwprojecten te zijn. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat er te weinig woningen worden gebouwd door hun gemeente. Naast meer visualisatie hebben zij behoefte aan inspraak in stadsontwikkeling. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de leefomgeving én verduurzaming. Ze zien graag dat hun gemeenten zich richten op initiatieven als zonnepanelen, installatie van meer laadpalen en de ontwikkeling van meer groen.