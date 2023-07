Top 10 meest gelezen artikelen in eerste halfjaar 2023

Wat speelde er het eerste half jaar van 2023 jaar binnen gemeenten? Wat waren de topics die het gemeentelijke nieuws beheersten? We zetten de meest gelezen artikelen van de eerste zes maanden op een rij.

Met stip op 1 en 2: de energietoeslag

Het onderwerp energietoeslag hield de gemoederen bezig dit eerste half jaar. Gemeenten zijn ook in 2023 namelijk weer verantwoordelijk voor het uitkeren van een energietoeslag van 1300 euro aan inwoners. Daarvan mocht 500 euro alvast worden uitgekeerd, de resterende 800 pas na de zomer. De regels voor het uitkeren moesten voor gemeenten eerst duidelijker worden. Zo zijn de doelgroepen explicieter benoemd. Een veelgestelde vraag daarbij was of gemeenten wel genoeg geld krijgen.

Ook alle andere artikelen over de energietoeslag scoren hoge ogen, zoals de studenten waarvan niet altijd duidelijk was of ze nou wel of geen recht hebben op de toeslag. Inmiddels is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer. Daarin is nu ook een regeling opgenomen voor studenten.

3 en 4. Cao voor gemeenteambtenaren

Het tweede onderwerp dat mocht rekenen op veel aandacht was de cao voor Nederlandse gemeenteambtenaren, die niet zonder slag of stoot werd vastgesteld. Aan het cao-akkoord dit voorjaar gingen weken van stakingen bij gemeenten vooraf, waarbij in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam geen vuil werd opgehaald. Alle artikelen over dit onderwerp, zoals over het principeakkoord, werden volop gelezen.

5. Wijzigingen wet- en regelgeving per 1 juli 2023

Op een vijfde plek komt het artikel met daarin de wijzigingen van wetten en regels per 1 juli 2023. Wat verandert er per 1 juli 2023 in wet- en regelgeving voor gemeenten? In het artikel staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in wetten en regels. Zo moeten bijvoorbeeld bepaalde besluiten niet alleen fysiek, maar ook digitaal ter inzage worden gelegd. Wordt de aflosperiode van een gemeentelijk schuldhulptraject korter en gaat de wet om huurders beter te beschermen in.

6. De Participatiewet gaat op de schop

Nog niet zo lang geleden geschreven en toch al veel gelezen: het artikel over de Participatiewet. Deze wet, die onder meer de bijstand regelt, gaat verder op de schop. De wet moet eenvoudiger, begrijpelijker en beter passen bij wat mensen kunnen. De nieuwe wet moet meer ruimte bieden voor een individuele benadering van mensen, zo schreef Schouten aan de Tweede Kamer.

7. Extra uitvoeringstaak bijzondere bijstand

Huishoudens met financiële problemen door tegenstrijdige overheidsregelingen krijgen voorlopig financiële hulp via de bijzondere bijstand. Dit betekent weer een zwaar beroep op de uitvoering van gemeenten die nogmaals een extra taak moeten uitvoeren. Met Prinsjesdag wil het kabinet duidelijkheid geven over een definitieve oplossing.

8. Afscheid abonnementstarief Wmo

Het kabinet neemt in 2025 volledig afscheid van het zogeheten abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds de invoering in 2020 lopen de kosten bij gemeenten hoog op door de laagdrempelige voorzieningen op basis van de wet. In plaats van het abonnement met een bescheiden bijdrage, kiest het kabinet voor herinvoering van de oude eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Die eigen bijdrage van hulpbehoevenden wordt ook weer inkomensafhankelijk.

9. Werken op het stembureau

Om een stemproces in goede banen te leiden zijn er op de stembureaus heel wat handen nodig. Gemeente.nu stelde de vraag: Wat schuift werken op een stembureau eigenlijk, en hoe werf je genoeg leden en tellers?

10. ‘Gemeenten kunnen hun werk in 2026 niet meer adequaat doen’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt scherpe kritiek op de financiële plannen van het kabinet. De onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota lost de problemen voor 2026 nog altijd niet op. Voor ‘ravijnjaar’ 2026 dreigt volgens de VNG een bezuiniging van 2 miljard euro voor de gemeenten in Nederland. Dit kan niet zonder consequenties voor inwoners blijven, aldus VNG.