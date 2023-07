Wijkexpedities zorgen voor informatieoverdracht

De paden op, de wijken in: verschillende gemeenten trekken door straten en buurten om input op te halen van inwoners of juist voor het delen van informatie. Wat leveren deze wijkexpedities op?

In gemeente Enschede konden ouders en kinderen bijvoorbeeld op buurtsafari. Tijdens de tocht door de wijk kwamen ouders erachter wat hun kinderen leuk vinden in hun buurt en vooral ook wat zij er nog missen. ‘De buurtsafari is een leuke en speelse manier om informatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt voor een ontwerp om van de buurt een groene, gezonde speel- en ontmoetingsplek te maken,’ aldus de gemeente.

Op buurtsafari voor een groenere stad

Ook in gemeente Nieuwegein konden inwoners afgelopen juni op buurtsafari. Dit keer om mee te denken over het omgevingsprogramma Natuur in de stad. Tijdens de buurtsafari vertelden experts welke planten en dieren er zoal leefden in de buurt. Ook wordt er met en tussen de deelnemers gesproken over het omgevingsprogramma. Nieuwegein wil de komende jaren toewerken naar een gezondere leefomgeving, en gaat daarom onder meer aan de slag met het (openbaar) groen in de stad.

Nieuwegein vertelde eerder aan Gemeente.nu ook over creatieve manieren om inwoners te betrekken en waarom de digitale buurtsafari een blijvertje is.

Wijkexpedities leveren veel informatie op

In de strijd tegen afvaloverlast heeft de gemeente Den Haag het ‘Aanvalsplan Afval’ gelanceerd met 50 actiepunten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onopvallende surveillanten en nieuwe gedragsinterventies. Voor het maken van het plan zijn onder andere wijkexpedities georganiseerd in verschillende stadsdelen. De gemeente ging de wijken in om met inwoners in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over hoe zwerfafval en afvaloverlast tegen te gaan. De uitkomsten en ideeën van gesprekken met inwoners tijdens deze expedities zijn verwerkt in de inhoud van het plan.

De wijk leren kennen

De gemeente Utrecht zet eveneens de wijksafari in als middel om informatie op te halen. Wijkwethouder Eva Oosters bezoekt een keer per maand een locatie in de binnenstad. Zo kan ze kennismaken met bewoners en ondernemers en bijvoorbeeld onderwerpen als levendigheid en leefbaarheid in de wijk bespreken.

Over groen en geschiedenis

In de gemeente Haarlem is er de Eco Expeditie. Hier is het doel juist informatie delen. Wie meedoet aan de expeditie wandelt door de stad en leert over de natuur en historie. Op elf plekken in de stad liggen er tegels met QR-codes die iets vertellen over het groen of de geschiedenis. Door de code te scannen, hoort of ziet een deelnemer een verhaal, video of audiobericht. De wandeling is zes kilometer lang en duurt twee uur. Een dergelijke expeditie wordt ook in Den Haag gehouden.