Goed voorbeeld: Op digitale buurtsafari met bewoners

Hoe bereik en werk je samen met buurtbewoners als je ze niet fysiek kunt informeren? Nieuwegein bedacht een aantal creatieve manieren om inwoners tijdens de coronamaatregelen toch te betrekken bij buurtplannen. De digitale buurtsafari is een blijvertje.

Betere Buurten is het buurtvernieuwingsprogramma van de gemeente Nieuwegein. Bedoeld om samen met bewoners te werken aan een vernieuwingsplan voor de buurt, bijvoorbeeld als het gaat om groen, bestrating, spelen en ontmoeten. Door zoveel mogelijk bewoners te spreken, ontdekt de gemeente wat er nodig is voor een buurt die past bij de bewoners. De coronamaatregelen die halverwege maart in werking traden, gooiden roet in het eten: de buurtbijeenkomsten konden ineens geen doorgang vinden.

Het roer om

Anita van Boxtel, communicatieadviseur bij Betere Buurten vertelt hoe ze het roer moesten omgooien: ‘De kracht van het programma ligt juist in het contact met de buurt. We kunnen de projecten niet maanden lang stilleggen, maar ook niet doen zonder bewoners te spreken, samen initiatieven te starten en sámen te werken aan een vernieuwingsplan.’ Dus staken ze de koppen bij elkaar en zo ontstonden er nieuwe manieren, online en offline, om met bewoners hun buurt te ontwerpen.

Op digitale buurtsafari

In twee buurten wordt op verschillende manieren geprobeerd bewoners te betrekken. ‘In de wijk Kerkveld staan we nog aan het begin van het buurtproject. We hadden net bewoners uitgenodigd voor verschillende buurtbijeenkomsten om ideeën over het vernieuwen van de buitenruimte uit te wisselen toen we dit on hold moesten zetten. Als alternatief hebben we hen gevraagd om digitaal en per post mee te doen. De buurtbewoners kunnen een opmerking achterlaten op een digitale kaart, een vragenlijst over hun beleving van de buurt invullen en via een buurtbrievenbus suggesties achterlaten. Daarnaast hebben we voor jongeren een bouw- en ontwerpwedstrijd georganiseerd.’

Het leverde minder reacties en input op dan gebruikelijk bij fysieke buurtbijeenkomsten. In Kerkveld neemt het team bewoners daarom nu mee op een digitale buurtsafari om te ontdekken wat er anders kan. ‘We gaan digitaal de wijk in: deelnemers loggen in via Zoom en kijken mee met een van onze collega’s die door hun eigen straat en buurt loopt. Ze mogen alles bespreken wat we onderweg tegenkomen en worden begeleid door onze ontwerpers. De eerste test is al gedraaid en dat leverde veel op. Er staan nog drie digitale buurtsafari’s op de agenda.’

Uitlegfilmpjes

In de buurt Schansen-Zuid was het vernieuwingsplan al in de afrondende fase. Er zouden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd worden om het nieuwe ontwerp dat samen met 250 inwoners werd gemaakt voor de laatste keer te presenteren. Maar ook hier ging een streep door en werd een andere manier bedacht om het plan te laten zien. ‘We hebben nu een mix gemaakt van online en offline middelen. Bewoners hebben een uitgebreid buurtbericht door de brievenbus gekregen met onder andere een kaart vol foto’s. Naast het voetbalveldje in de buurt hebben we een enorme plaat met het ontwerp opgehangen. Daarnaast maakten we ook een digitale klikbare kaart en zeven uitleg-filmpjes. Bewoners kunnen via de website reageren. Zo hopen we samen toch de puntjes op de i te zetten voor het definitieve ontwerp.’

Experimenten en leren

‘Het is natuurlijk zonde dat we niet de buurt in konden. Dat is de essentie van Betere Buurten.’ Maar zo benadrukt van Boxtel: ‘Dit is tegelijkertijd een kans om te experimenteren met verschillende on- en offline communicatiemiddelen. Het was in het begin even schakelen. Wij zijn gewend om bewoners echt op te zoeken. Het was dus heel anders. Via de buurtsafari’s heb je bijvoorbeeld echt contact met bewoners, de andere middelen zijn toch wat indirecter. Wat ons betreft willen we straks ook wel graag de buurt weer in. In een volgende fase of buurt hopen we dat we de verschillende nieuwe middelen kunnen combineren met weer gewoon een leuk buurtfeestje.’

Middelen voor toekomst

De meeste alternatieven worden blijvend ingezet, als extra. ‘We denken dat deze middelen fysieke bijeenkomsten in de buurt vooral kunnen versterken, maar niet vervangen. Bijvoorbeeld voor bewoners die niet zoveel tijd hebben of niet zo houden van een praatje maken. We hebben nu extra middelen en ervaring om zoveel mogelijk verschillende bewoners te bereiken op de manier die het beste bij hen en het project past.’

De digitale safari is in ieder geval een blijvertje. ‘We leerden tijdens de eerste keer al dat dit ook een fijne oplossing is als het regent. Dan krijg je vaak maar weinig mensen naar een pleintje of een veldje. Nu kon iedereen lekker binnen blijven. Zeker op koude, donkere en herfstige avonden is dit dus een heel goed idee.’